Челябинские специалисты приехали на стажировку в курганский храм. Фото
В курганском храме прошла трехдневная стажировка
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Специалисты из Челябинской области приехали на трехдневную стажировку в Курган, где посетили приход храма Порт-Артурской иконы Божией Матери. Стажировочная площадка проходила для сотрудников учреждения социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» города Миньяр Ашинского района и Центров социального обслуживания. Об этом сообщается в группе Курганской епархии в соцсети «ВКонтакте».
В Кургане приехали специалисты из челябинского центра социального обслуживания
«В Кургане проходила трехдневная стажировочная площадка для коллег из учреждения социального обслуживания. Мы показали коллегам эффективные практики социального сопровождения и предоставления социальных услуг молодым семьям, семьям участников СВО, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении, с использованием ресурсов территории», — рассказали в Семейном МФЦ города Кургана.
Специалистов из Миньяра встретили координатор епархиальной службы «Милосердие» сестра милосердия Евгения Гельцель и настоятель храма протоиерей Владимир Алексеев. Они рассказали о поддержке социально незащищенных граждан, оказании адресной социальной помощи, духовно-нравственном просвещении в рамках взаимодействия с учреждениями социальной защиты. Для гостей провели экскурсию в Центр гуманитарной помощи и Порт-Артурский храм.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!