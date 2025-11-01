В курганском храме прошла трехдневная стажировка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Специалисты из Челябинской области приехали на трехдневную стажировку в Курган, где посетили приход храма Порт-Артурской иконы Божией Матери. Стажировочная площадка проходила для сотрудников учреждения социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» города Миньяр Ашинского района и Центров социального обслуживания. Об этом сообщается в группе Курганской епархии в соцсети «ВКонтакте».

В Кургане приехали специалисты из челябинского центра социального обслуживания Фото: группа «Курганская епархия», VK

«В Кургане проходила трехдневная стажировочная площадка для коллег из учреждения социального обслуживания. Мы показали коллегам эффективные практики социального сопровождения и предоставления социальных услуг молодым семьям, семьям участников СВО, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении, с использованием ресурсов территории», — рассказали в Семейном МФЦ города Кургана.