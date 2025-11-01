Курганские слухи: банкиры плачут без Мальдив

Не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее Фото: Анастасия Гусарова © URA.RU

Губернатору Вадиму Шумкову пришлось вмешаться в ситуацию, разворачивающуюся в КГСХА, где жителей общежития хотят выселить. Иностранных студентов КГУ увозили на допросы, но юристы вуза не подключились к вопросу. Депутат-миллиардер Дмитрий Ильтяков огорчился из-за места в зале заседаний облдумы. Федеральный застройщик грозится уйти из региона из-за противных владельцев элитных квартир. Об этом в в нашей рубрике «Слухи».

«Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.

Губернатор взял ситуацию в КГСХА на особый контроль

Главе региона Вадиму Шумкову пришлось подключиться к ситуации с выселением жителей микрорайона КГСХА из общежитий. Губернатор лично выезжал на осмотр территории вместе с ректором Надеждой Дубив. «Именно после внимания главы региона к проблеме руководство КГУ объявило, что с 10 ноября КГУ будет проводить регулярные индивидуальные встречи с жителями общежитий КГСХА №6 и №7. Многие жильцы общежитий КГСХА пенсионеры и другого жилья у них нет. Проблему над решать сообща», — отмечают слухачи. Они уточняют, что общежития принадлежат вузу, и в ближайшее время здания должны перейти в собственность области, а затем муниципалитету — Кетовскому округу.

В КГСХА приехала ректор Дубив

Ректор КГУ Надежда Дубив сама приехала к жителям двух общежитий КГСХА, чтобы сообщить, что вуз не против передать объекты муниципалитету. «Дубив подошла к собравшимся в четверг жителям общежитий №6 и 7 КГСХА и сказала, что вуз не против передачи объектов муниципалитету. Но процесс этот будет долгим. И важно, чтобы регион и муниципалитет согласились объекты принять. Жители говорят, что года три добивались личной встречи с ректором, и вот случилось. Но встает вопрос, захотят ли власти принимать на баланс старые дома», — обсуждают в округе.

Лушникову желают закрепиться на посту

По слухам, в правительстве и среди аграриев надеются, что исполняющий обязанности главы департамента АПК Андрей Лушников останется в должности и будет утвержден официально. «Он человек опытный, за плечами больше тридцати лет в сельском хозяйстве. Компетенций хватает, отношение к делу серьезное — многие только „за „, чтобы он закрепился“, — обсуждают сплетники.

Чиновник удивил участников торжественного мероприятия со знаком минус

Недавно руководитель одного из областных департаментов, выступая прилюдно, упомянул название сети алкомаркетов. Многие слушатели были неприятно удивлены. «Никаких призывов не было, но такая контекстная реклама резала ухо. Особенно неуместно это звучало перед вчерашними школьниками — многие слушатели были молодыми людьми», — рассказывают местные.

Депутат после выборов «почистил» друзей

По слухам, один из новоизбранных депутатов курганской облдумы удалил из друзей в соцсетях коллег по партии. «Как только прошел в думу — сразу отстранился от команды, с которой шел на выборы. Даже из друзей убрал», — говорят сплетники.

В думе обсуждают, что Ильтякову не понравилась рассадка в парламенте

По слухам, миллиардер и депутат облдумы Дмитрий Ильтяков остался недоволен рассадкой в облдуме. «Зарегистрировался и сразу ушел — не захотел сидеть в углу. В прошлом созыве у него место было удобнее — рядом с проходом, на виду. А теперь, чтобы выйти, приходится буквально пробираться через нескольких сидящих коллег. Видимо, не выдержал и покинул заседание», — шепчутся в кулуарах сплетники. Но сам Ильтяков, как рассказывают его знакомые, только посмеялся над этими слухами — говорит, что место для работы не главное.

Романович помогла подруге попасть в гордуму

По слухам, депутат курганской гордумы Анастасия Романович поспособствовала назначению Снежаны Викулиной, утвердившейся в составе парламента 29 октября. «Они давно знакомы, Романович отзывалась о ней как о человеке с хорошими деловыми качествами и опытом общения с людьми. Говорят, она и предложила кандидатуру, а руководство согласилось, что выбор удачный», — обсуждают сплетники. Прежний депутат гордумы Жуковский перед в областной парламент. В гордуме он был депутатом, прошедшим по спискам от ЕР.

Депутата проверяли из-за строительства объекта

По слухам, в отношении одного из депутатов Курганской облдумы проводились следственные действия, связанные с проверкой строительства важного объекта за федеральных деньги. «Были вопросы у проверяющих структур — из-за подрядных работ, где, как говорили, могли быть нарушения. Даже ходили слухи, что это может повлиять на мандат, полученный им в сентябре. Но в итоге депутат оказался непричастен, его подписей в документах нигде не было, и все претензии сняли», — обсуждают сплетники.

В курганской колонии раскороновали положенца

Знакомые с тюремными новостями граждане говорят, что в курганской ИК-2 в конце прошлой недели раскороновали положенца. «Зек с прозвищем на букву В. выехал из колонии в одно из лечебных учреждений ФСИН. Говорят, что его раскороновали за несоблюдение некоторых правил», — говорят бывшие сидельцы. Другие сплетники отмечают, что счет уголовных дел о тюремном экстремизме в отношении сидельцев идет на десятки, а спецслужбы не останавливают работу.

Иностранным студентам университета не хватает правовой поддержки

Слухачи вспомнили, что в начале месяца прошла полицейская операция «Нелегал». В ходе ее проверки для выяснения обстоятельств в соответствующий отдел забрали порядка десяти мигрантов, обучающихся в госуниверситете. «Иностранцев спустя некоторое время отпустили. При этом никто из представителей вуза не приехал для сопровождения студентов в общении с силовиками. Хотя, правильность оформления и разъяснения миграционных разрешений напрямую зависит от вуза», — удивляются курганцы. Другие сплетники уверены, что такие студенты попросту не обращаются к сотрудникам вуза — юристы бы им обязательно помогли.

Далматовская мэрия получила штраф, забыв оформить паспорт безопасности

Слухачи утверждают, что администрация Далматовского округа получила штраф, просрочив оформление паспорта безопасности на место скопления людей. «Раньше такой паспорт для Успенской площади делала администрация города, в последний раз получив трехлетнее разрешение в 2020 году. После муниципальной реформы обязанность легла на мэрию созданного округа. Но при передаче дел оформить паспорт забыли, заявка была подана лишь через полгода. В Росгвардии вынесли штрафные санкции забывчивым чиновникам — суды всех уровней согласились с наказанием в размере 50 тысяч для мэрии», — вспоминают далматовцы.

Агрессивные волонтеры вызвали в суд курганских мэров

В четырех курганских округах — Альменевском, Белозерском, Варгашинском и Звериноголовском — местных чиновников вызвали в суд иногородние волонтеры. От мэров требовали возместить моральный ущерб и прикрывались в исках заботой о защитниках Отечества. «Сотрудники мэрии получили предложения рекламного характера от некоей школы финансовой грамотности. Организаторы проводили интерактивную викторину, посвященную году Защитника Отечества. Они потребовали содействия от властей — просили контакты и помощи ответственных лиц в школах и других учебных заведениях. Получив ответы о проводимых в округах мероприятиях и отказы, спамеры пошли в суд, требуя по 10 тысяч компенсации от каждой администрации. Якобы обратившиеся к чиновникам граждане не получили ответа надлежащим образом. В трех округах суды разобрались в ситуации и отказали истцам, в Варгашах суды еще идут. Но опыт общения у чиновников получился крайне неприятный», — говорят местные жители.

Курганцы не хотят идти в присяжные

Городской суд не может набрать присяжных заседателей по делу спортсмена Олега Урюпина, которого обвиняют в причастности к расстрелу членов семьи Шароянов в 1993 году и паре покушений на людей 30 лет назад. «Каждый раз высылаются приглашения порядка 1000 граждан. Являются на отбор — и то не всегда — около 1%. Если нет десяти человек, то отбор переносится — так было уже дважды. Кстати, при отборе присяжных на прошлое заседание по делу Урюпина, несколько человек отказались, узнав, что речь идет о группировке „Локомотив“, — говорят сплетники.

Бывший курганец и спортсмен Олег Урюпин во второй раз предстанет перед судом присяжных по делу о двойном убийстве 1993 года. Следствие считает его организатором громкого расстрела вероятных конкурентов за сферы влияния. Сам мужчина своей вины не признает. Другим обвиняемым по делу являлся бывший зять первого курганского губернатора Олега Богомолова, бизнесмен Олег Дубов. Он и Урюпин в мае были оправданы присяжными, но прокуратура добилась отмены оправдательного приговора в суде. После этого Дубов ушел добровольцем на СВО, его дело приостановлено.

Один врач на два округа

В округах жители жалуются на бегство врачей. «В Мокроусово уволился зубной врач. И теперь на два округа остался один врач в Лебяжьевской больнице. Складывается ощущение, что обеспеченность врачами растет только в отчетах чиновников, а на самом деле таких важных специалистов на местах нет», — сетуют слухачи.

В Лебяжье заговорили про укрупнение больницы

В Лебяжье, по слухам, межрайонную больницу хотят сделать филиалом другого медицинского учреждения. «Обсуждают, что межрайонную больницу Лебяжье-Мокроусово могут сделать филиалом другой больницы. Звучит очень печально, ведь это значит, что оставшиеся специалисты будут работать еще и на другие округа, или переедут»,- напуганы местные жители.

В Кургане не хватает лоров и неврологов

В Курганской детской поликлинике растет очередь на прием к лору и неврологу. «В регистратуре детской поликлиники говорят, что остался один лор, но врач сейчас работает на призывной комиссии. А после призывной комиссии расписание врача занято до конца ноября. Так же с неврологом. Принимают на работу новых врачей, депздрав хвалится этим, а они, отработав, в лучшем случае год, увольняются и уезжают. Где кадровая политика?» — возмущаются мамы маленьких пациентов.

Чиновники позвали бунтующих родителей на разговор

Родителей, написавших жалобу мэру Антону Науменко на оптимизацию детсадов и сокращение заведующей детского сада №76, позвали на встречу в департамент соцполитики. «Говорят, что чиновники хотят обвинить коллектив детсада в скандальной ситуации, якобы воспитатели раскачивают недовольство родителей. Но есть родители, которые водили своих детей в оба детсада №6 и №76, подлежащих объединению. Эти родители видели обстановку в учреждениях, общались с заведующими. Их не устраивает кандидатура другого руководителя. На собрание в департамент решили сходить, чтобы защитить коллектив от наговоров», — рассказывают недовольные.

Претензии к кандидатуре заведующей

Родители воспитанников детсада №76 недовольны кандидатом на должность заведующей Жанной Кульчицкой. «Рассказывают, что во втором корпусе детсада №6, которым она руководит, долгое время не принимались меры по ремонту крыши. Были протечки, воспитатели поставляли ведра. В итоге через неделю после начала нового учебного года корпус садика срочно освободили и закрыли на ремонт. Также говорят, что в самом детсаду странные правила: нельзя приглашать аниматоров, не проводятся мероприятия, мало кружков, часто меняются воспитатели. С другой стороны, заведующая не может начать ремонт без финансирования, а детсад — организация бюджетная. Да и посторонних в детское учреждение допускать нельзя», — обсуждают сплетники. Объединение детских садов №6 и 76 должны провести до 31 января 2026 года. При этом мэрия постановила сократить заведующую детсадом №76 Клабукову, за которую заступились родители малышей.

Бывшие банкиры из курганского ЦБ не могут позволить себе ездить на Мальдивы

Cлухачи делятся, что в курганском отделении ЦБ России идет массовое сокращение штата. Уволенные сотрудники долго не могут найти новую работу, в итоге соглашаются на зарплаты существенно меньшие, чем им платили в Центробанке: «Уходят в различные коммерческие структуры, в основном, конечно, в банки, но в итоге, в шоке от новой получки. Она отличается в два, и даже у кого-то в три раза. Люди не привыкли к такому маленькому доходу, жалуются, что теперь не могут себе позволить брендовые вещи и поездку на Мальдивы», — откровенничают сплетники, знакомые с бывшими сотрудниками ЦБ.

Федеральный застройщик обиделся на курганцев и сказал, что уходит из города

Из-за многочисленных скандалов с жильцами элитного дома в Кургане застройщик объявил, что его репутация в городе испорчена, и, он больше не будет возводить здесь новые дома. «Представители застройщика объявили, что покидают нашу область и строить тут больше ничего не будут, так как, по их словам, репутация потеряна. Последняя надежда у них была выиграть на аукционе участок земли на набережной, но и там они проиграли». По словам жителей, управляющая компания застройщика сейчас передает ключи местной курганской УК.

Необычное оформление фасада «Роскадастра» заметили курганцы

Курганское отделение «Роскадастр» идет в ногу со временем: здание компании украсил код двоичной системы исчисления. «Единицы и нолики на фасаде здания, где находится компания, отлично передают дух нашего времени, в котором многое завязано на „цифре“. Правда, что означает эта кодировка не смог распознать лаже ИИ», — болтают слухмейкеры.

Курганцы хотят больничные по уходу за домашними животными

По слухам, курганцы задумались о том, что неплохо бы иметь возможность ухаживать за больным питомцем аналогично собственному ребенку. «Хорошо, что жизни животных стали ценить. Но еще лучше, когда хозяин может помочь питомцу, не отвлекаясь на другие дела», — говорят сплетники.

Подозрительные прачечные появляются в городе

Курганцев крайне удивили новые прачечные самообслуживания, которые появились в городе. На фоне федеральной тенденции к закрытию подобного бизнеса в других городах — задумка кажется странной. «Их наоткрывали в центральной части города, где у каждого есть своя стиральная машинка. Людей в этих прачичных не видно. Может что-то другое там „отмывают“», — болтают сплетники. Появляться прачечные стали недавно под разными брендами.