Губернатор Шумков заявил, что воспитание будущих родителей важнее ЕГЭ
Курганский губернатор Шумков высказался по поводу воспитания
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил о необходимости введения единого курса по семейному воспитанию во всех образовательных учреждениях региона — от детских садов до высших учебных заведений. По мнению главы региона, такой курс важнее подготовки к ЕГЭ по школьным предметам. Об этом губернатор написал в своем telegram-канале.
«Нужен единый дошкольный и школьный курс воспитания, содержащий в себе основное, что мы хотим получить. И если честно, сейчас это даже более важно, нежели ЕГЭ по школьным предметам», — заявил Вадим Шумков.
Губернатор подчеркнул, что молодые люди должны понимать многодетную семью как единственную правильную общественную модель. Со слов Шумкова, в Курганской области воспитательная работа по этому направлению началась еще до появления общефедерального курса «Семьеведение».
Шумков предложил закладывать в программу основы гендерного воспитания: мальчиков готовить как будущих глав многодетных семей, девочек — как матерей и хранительниц очага. Курс должен быть адаптирован под возрастные особенности детей и дополнен трудовым и патриотическим воспитанием, национальной культурой и традиционными ценностями.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!