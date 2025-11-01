Логотип РИА URA.RU
Губернатор Шумков заявил, что воспитание будущих родителей важнее ЕГЭ

01 ноября 2025 в 19:05
Курганский губернатор Шумков высказался по поводу воспитания

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил о необходимости введения единого курса по семейному воспитанию во всех образовательных учреждениях региона — от детских садов до высших учебных заведений. По мнению главы региона, такой курс важнее подготовки к ЕГЭ по школьным предметам. Об этом губернатор написал в своем telegram-канале. 

«Нужен единый дошкольный и школьный курс воспитания, содержащий в себе основное, что мы хотим получить. И если честно, сейчас это даже более важно, нежели ЕГЭ по школьным предметам», — заявил Вадим Шумков.

Губернатор подчеркнул, что молодые люди должны понимать многодетную семью как единственную правильную общественную модель. Со слов Шумкова, в Курганской области воспитательная работа по этому направлению началась еще до появления общефедерального курса «Семьеведение».

Шумков предложил закладывать в программу основы гендерного воспитания: мальчиков готовить как будущих глав многодетных семей, девочек — как матерей и хранительниц очага. Курс должен быть адаптирован под возрастные особенности детей и дополнен трудовым и патриотическим воспитанием, национальной культурой и традиционными ценностями.

