Губернатор Шумков заявил, что воспитание будущих родителей важнее ЕГЭ

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил о необходимости введения единого курса по семейному воспитанию во всех образовательных учреждениях региона — от детских садов до высших учебных заведений. По мнению главы региона, такой курс важнее подготовки к ЕГЭ по школьным предметам. Об этом губернатор написал в своем telegram-канале.

«Нужен единый дошкольный и школьный курс воспитания, содержащий в себе основное, что мы хотим получить. И если честно, сейчас это даже более важно, нежели ЕГЭ по школьным предметам», — заявил Вадим Шумков.

Губернатор подчеркнул, что молодые люди должны понимать многодетную семью как единственную правильную общественную модель. Со слов Шумкова, в Курганской области воспитательная работа по этому направлению началась еще до появления общефедерального курса «Семьеведение».

