Полиция Петербурга разоблачила курганского блогера, обманывавшего геймеров

Курганский блогер вместе со знакомым обманывали школьников на деньги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Оперативники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли деятельность группы молодых интернет-мошенников, обманывавших несовершеннолетних игроков популярной онлайн-игры. В ходе масштабной операции сотрудники управления по борьбе с киберпреступностью задержали троих подозреваемых — 17-18-летних жителей Комсомольска-на-Амуре и Кургана. Об этом сообщается в группе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в соцсети «ВКонтакте».

«На деле игроков переводили в закрытые чаты, где „помощники“ просили их сфотографировать банковские карты родителей и прислать коды из SMS. Полученные таким образом данные злоумышленники использовали для вывода денег через анонимные каналы в мессенджерах», — уточнили в посте ведомства.

Согласно информации правоохранительных органов, один из арестованных фигурантов, представлявшийся видеоблогером, вел прямые трансляции и создавал видеоматериалы, в которых предлагал советы по прохождению игровых уровней. Под предлогом оказания помощи несовершеннолетним пользователям он публиковал контактный телефонный номер и ссылку на чат-бота, якобы предназначенного для безвозмездного получения внутриигровой валюты.

Согласно предварительным данным, материальный ущерб от деятельности злоумышленников оценивается в сумму не менее 5 миллионов рублей. Следственным отделом Отдела МВД России по Пушкинскому району города Санкт-Петербурга было инициировано уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).

Сейчас следствием установлена вовлеченность фигурантов дела в два криминальных эпизода, совершенных на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также в 28 аналогичных случаев, зафиксированных в иных субъектах Российской Федерации.