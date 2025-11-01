Полиция Петербурга разоблачила курганского блогера, обманывавшего геймеров
Курганский блогер вместе со знакомым обманывали школьников на деньги
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Оперативники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли деятельность группы молодых интернет-мошенников, обманывавших несовершеннолетних игроков популярной онлайн-игры. В ходе масштабной операции сотрудники управления по борьбе с киберпреступностью задержали троих подозреваемых — 17-18-летних жителей Комсомольска-на-Амуре и Кургана. Об этом сообщается в группе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в соцсети «ВКонтакте».
«На деле игроков переводили в закрытые чаты, где „помощники“ просили их сфотографировать банковские карты родителей и прислать коды из SMS. Полученные таким образом данные злоумышленники использовали для вывода денег через анонимные каналы в мессенджерах», — уточнили в посте ведомства.
Согласно информации правоохранительных органов, один из арестованных фигурантов, представлявшийся видеоблогером, вел прямые трансляции и создавал видеоматериалы, в которых предлагал советы по прохождению игровых уровней. Под предлогом оказания помощи несовершеннолетним пользователям он публиковал контактный телефонный номер и ссылку на чат-бота, якобы предназначенного для безвозмездного получения внутриигровой валюты.
Согласно предварительным данным, материальный ущерб от деятельности злоумышленников оценивается в сумму не менее 5 миллионов рублей. Следственным отделом Отдела МВД России по Пушкинскому району города Санкт-Петербурга было инициировано уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).
Сейчас следствием установлена вовлеченность фигурантов дела в два криминальных эпизода, совершенных на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также в 28 аналогичных случаев, зафиксированных в иных субъектах Российской Федерации.
В ходе проведения обыскных мероприятий у задержанных лиц были обнаружены и изъяты вещественные доказательства: семь мобильных телефонов, содержащих переписку и программное обеспечение, использовавшееся для осуществления мошеннических операций, четыре накопителя на жестких магнитных дисках, восемь банковских карт, а также шесть SIM-карт. В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, третий фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.