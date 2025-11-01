Проблемы Уваровой и бесплатный заместитель: главные новости Кургана за 1 ноября

Экс-руководитель курганской УФССП Уварова готовится к апелляции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Для экс-руководителя управления судебных приставов по Курганской области Ирины Уваровой установили новые ограничения. К ней принудительно применили меры медицинского характера. Также экс-пристав ждет рассмотрение апелляции. Об этих и других новостях, которые произошли в Кургане и области за 1 ноября, URA.RU рассказывает в своем дайджесте.

Бизнесмен за платит за ДТП своего сына

Суд обязал курганского предпринимателя выплатить компенсацию семье ребенка, который получил серьезные травмы в результате дорожно-транспортного происшествия. Авария произошла по вине несовершеннолетнего сына бизнесмена, который управлял питбайком без должного опыта и навыков.

Согласно информации от источников из числа бывших силовиков, инцидент произошел летом прошлого года на одной из сельских дорог Курганской области. Тринадцатилетний подросток катался на питбайке, принадлежащем его отцу, когда потерял управление транспортным средством на повороте.

В результате заноса мотоцикл врезался в другого школьника, который в этот момент катил рядом с собой велосипед. Удар оказался настолько сильным, что пострадавший получил серьезную травму ноги, потребовавшую длительного лечения и множественных хирургических вмешательств.

Проблемы с теплоснабжением

В октябре текущего года жители Курганской области массово обращались в прокуратуру с жалобами на проблемы с отоплением. По «горячей линии» надзорного ведомства поступило почти 500 обращений от граждан, недовольных качеством предоставления коммунальных услуг.

Особенно много нареканий вызвала работа двух управляющих компаний — ООО «УК „Партнеръ“ и ООО „Прометей“. На эти организации пришлось около 250 жалоб, что составляет половину от общего числа обращений. Граждане сообщали о холодных батареях, недостаточной температуре в квартирах и перебоях в подаче тепла.

Новый заместитель председателя городской думы

29 октября депутаты Курганской городской думы избрали на должность заместителя председателя Антона Рудакова. Примечательно, что эта должность была возрождена впервые с 2019 года, когда подобная позиция в структуре городского парламента была упразднена.

Согласно информации от источников, знакомых с ситуацией, Антон Рудаков будет исполнять свои обязанности на общественных началах, то есть без получения заработной платы. Такое решение является необычным для руководящих должностей в структуре муниципальной власти.

Новые ограничения для Ирины Уваровой

К бывшему главному судебному приставу Курганской области Ирине Уваровой, арестованной по обвинению в растрате, применены принудительные меры медицинского характера. Об этом стало известно из судебной картотеки Московского городского суда.

Уварова обвиняется по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает ответственность за присвоение или растрату средств, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в особо крупном размере. Применение принудительных мер медицинского характера указывает на наличие у обвиняемой определенных проблем со здоровьем.

Предстоящее рассмотрение апелляции

Московский городской суд назначил дату рассмотрения апелляционной жалобы на меру пресечения Ирины Уваровой. Согласно информации из судебной картотеки, заседание состоится 12 ноября во второй декаде месяца.

На этом заседании будет рассматриваться вопрос об обоснованности избранной в отношении экс-пристава меры пресечения. Защита Уваровой, вероятно, будет настаивать на изменении меры пресечения на более мягкую, учитывая примененные к ней принудительные меры медицинского характера.

Конфликт вокруг реорганизации детских садов

В департаменте социальной политики администрации Кургана состоялась встреча с родителями воспитанников детского сада №76, которые выступили против увольнения заведующей Светланы Клабуковой в связи с реорганизацией дошкольных учреждений. Во встрече приняли участие заместитель главы города, директор департамента соцполитики Юлия Гурьянова и руководитель управления образования Венера Быкова.