07 декабря 2020

Два соратника Памфиловой могут покинуть ЦИК

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Презентация голосования по поправкам к Конституции РФ в ЦИК. Москва, презентация, памфилова элла, наглядная агитация, голосование, поправки в конституцию
Поучаствовать в согласовании кандидатур предложат и председателю ЦИКа Элле Памфиловой, которая может возглавить следующий состав комиссии Фото: Антон Белицкий © URA.RU

В администрации президента выбрали кандидатов в новый состав Центризбиркома (ЦИК). Вскоре в списке по решению замглавы АП Сергея Кириенко останется не более 20 человек. В конце декабря перечень кандидатов представят президенту РФ Владимиру Путину.

Заместитель председателя ЦИКа Николай Булаев в этот список может не попасть. «71-летнего заместителя председателя ЦИКа Николая Булаева в их списке нет в первую очередь в силу возраста, поскольку есть задача подобрать молодых и борзых, чтобы их средний возраст был 50—55 лет», — рассказали «Коммерсанту» в АП. В другом управлении признались, что внесли господина Булаева в свой список, поскольку он справляется со своими задачами.

Секретаря ЦИКа Майи Гришиной, работающей в комиссии на разных должностях с 1993 года также, вероятнее всего, нет в списках, добавили собеседники издания. Ее место могла бы занять Евгения Орлова, пришедшая в комиссию в 2018 году с должности референта государственно-правового управления президента. Однако на этой должности нужен «говорящий человек, а она больше молчит», рассказали журналистам В ЦИК. Но в следующем составе Орлова однаозначно останется, так как смогла зарекомендовать себя как хороший юрист. Поучаствовать в согласовании кандидатур предложат и председателю ЦИКа Элле Памфиловой, которая может возглавить следующий состав комиссии.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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