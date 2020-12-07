Два соратника Памфиловой могут покинуть ЦИК

В администрации президента выбрали кандидатов в новый состав Центризбиркома (ЦИК). Вскоре в списке по решению замглавы АП Сергея Кириенко останется не более 20 человек. В конце декабря перечень кандидатов представят президенту РФ Владимиру Путину.
Заместитель председателя ЦИКа Николай Булаев в этот список может не попасть. «71-летнего заместителя председателя ЦИКа Николая Булаева в их списке нет в первую очередь в силу возраста, поскольку есть задача подобрать молодых и борзых, чтобы их средний возраст был 50—55 лет», — рассказали «
Секретаря ЦИКа Майи Гришиной, работающей в комиссии на разных должностях с 1993 года также, вероятнее всего, нет в списках, добавили собеседники издания. Ее место могла бы занять Евгения Орлова, пришедшая в комиссию в 2018 году с должности референта государственно-правового управления президента. Однако на этой должности нужен «говорящий человек, а она больше молчит», рассказали журналистам В ЦИК. Но в следующем составе Орлова однаозначно останется, так как смогла зарекомендовать себя как хороший юрист. Поучаствовать в согласовании кандидатур предложат и председателю ЦИКа Элле Памфиловой, которая может возглавить следующий состав комиссии.
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