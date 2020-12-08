В ХМАО объяснили, кто принимает решение о дистанционном обучении

Решение о переводе на дистант должно приниматься совместно со школой и родителями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Проблемы дистанционного обучения в России

Губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала, что решение о форме обучения муниципалитеты должны принимать совместно со школами и родителями. Об этом она рассказала на заседании оперативного штаба.

«Принимается одно и то же решение в каждой образовательной организации вне зависимости от его особенностей. Минуя процедуру совместного принятия решений родительского сообщества и руководства образовательной организации. В этой связи возникают негативные настроения у граждан», — говорит губернатор.

В департаменте образования ХМАО корреспонденту URA.RU рассказали, что Комарова поручила дополнительно разъяснить муниципалитетам о необходимости действовать исходя из эпидситуации и совместно с родительской общественностью, а не принимать одинаковые решения для всех школ.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО школьники с 6 по 11 класс будут учиться дистанционно до конца года. Исключением станут только муниципалитеты, не пораженных коронавирусом.