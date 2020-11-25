25 ноября 2020
24 ноября 2020

В ХМАО приняли решение по судьбе дистанционного образования

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьников отправили на дистант до конца года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Югорские школьники с 6 по 11 класс будут учиться дистанционно до конца года. Это коснется около 64 тысяч детей. Постановление о продлении дистанционного обучения подписала глава региона Наталья Комарова.

«Обеспечить с 1 по 31 декабря 2020 года реализацию основных общеобразовательных программ для обучающихся 6 — 11 классов… с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», — написано в документе. Исключение — школьники, живущие в населенных пунктах, не пораженных коронавирусом.

По мнению директора департамента образования ХМАО Алексея Дренина, которое он озвучил накануне во время заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на дистанционную форму обучения «исходя из санэпидситуации нужно переводить все, что можно».

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО за неделю увеличилось число школьников, обучающихся в дистанционно. Больше всего их в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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