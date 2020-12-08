08 декабря 2020

Свердловским врачам предложили работу за 5 тысяч долларов

© Служба новостей «URA.RU»
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Среди требований в вакансии указано знание английского языка Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Кадровое агентство «МАКСИМА» ищет в Екатеринбурге врачей скорой помощи, готовых работать в клинике в Саудовской Аравии за пять тысяч долларов. Вакансия была опубликована на сайте сервиса по поиску работы HeadHunter.

«Заказчик — клиника скорой и неотложной помощи в Саудовской Аравии (обслуживание крупных клиентов нефтяной, энергетической, газовой отрасли). Обязанности — оказание скорой и неотложной медицинской помощи, постановка диагнозов, назначение лечения при необходимости. Работа по контракту на 12 месяцев, с возможностью продления», — говорится в объявлении.

Среди требований в вакансии указаны высшее медицинское образование, опыт работы на скорой помощи или в терапевтическом отделении до трех лет, знание английского языка (B1 — средний) и переносимость жаркого климата.

Вакансия была опубликована 23 ноября. На данный момент неизвестно, сколько потенциальных работников отозвалось на предложение.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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