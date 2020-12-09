Вирусологи: когда лучше всего сделать прививку от коронавируса

Взгляды вирусологов на новую вакцину разделились Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вакцинацию от коронавируса следует пройти прямо сейчас, так как лучшего времени для этого не будет. Об этом URA.RU заявил профессор кафедры «Вирусология» МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский. Однако бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов считает, что торопиться не стоит.

«Чего же ждать? Так можно и дождаться [заболевания]. Если есть средства и есть болезнь, которая вызывает опасения вполне законные, то надо применить это средство. Это все равно, что спрашивать во время эпидемии полиомиелита после Второй мировой войны, стоит ли от него прививаться. Разработка хорошей вакцины в то время спасла тысячи жизней», — рассказал Аграновский.

Собеседник агентства подчеркнул, что в настоящее время у коронавируса в отличие от других вирусов нет сезонного признака. Поэтому прививаться от него можно в любое время вне зависимости от погоды и волн. Однако в дальнейшем, если вирус станет сезонным явлением, лучшим временем для вакцинации станут холодные периоды года.

Ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины Александр Чепурнов, напротив, считает, что торопиться с вакцинацией не нужно. «Всем, не прошедшим вакцинацию, предоставляется счастливая возможность постоять немножко в сторонке и понаблюдать, какова же реальная эффективность. Для населения это важнее, чем какие-то заумные статьи», — рассказал эксперт.

По словам Чепурнова, в настоящее время речь о поголовной вакцинации не идет, так как в наличии нет требуемого для этого количества вакцин. Так что прививку получат далеко не все энтузиасты. К моменту массового производства российского препарата, на рынке появятся и другие его аналоги. «Если соблюдать эпидрежим внутри себя, выгоднее подождать и посмотреть, какая из вакцин будет эффективнее», — добавил он.