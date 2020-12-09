Инсайдер: как отец главы Минздрава РФ лечится от коронавируса

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Суперфинал всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Москва, мурашко михаил
Отец главы Минздрава Михаила Мурашко лечится от COVID Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Заболевший коронавирусом отец главы Министерства здравоохранения России Михаила Мурашко Альберт Мурашко идет на поправку. Об этом URA.RU сообщил инсайдер в минздраве Свердловской области.

«Альберт Николаевич чувствует себя хорошо и в скором времени будет выписан как выздоровевший», — рассказал источник URA.RU в свердловском минздраве. «Комментирование и публичное обсуждение конкретных случаев с идентификацией пациентов не представляется возможным, поскольку противоречит действующему законодательству», — ответили URA.RU в региональном оперштабе.

Ранее URA.RU сообщало, что отец главы Минздрава Михаила Мурашко доставлен в ГКБ №40 Екатеринбурга. Состояние пациента официально не комментировали. Известно, что родители Мурашко живут в Екатеринбурге.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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