Отец главы Минздрава РФ попал в больницу с коронавирусом

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Рабочее совещание при участии министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко в резиденции губернатора Свердловской области. Екатеринбург, мурашко михаил
Семья Михаила Мурашко живет в Екатеринбурге Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В ГКБ №40 Екатеринбурга доставлен отец главы Министерства здравоохранения России Михаила Мурашко. У него диагностирован коронавирус, сообщил источник URA.RU в свердловском минздраве.

«Отец Мурашко совсем недавно попал в ГКБ №40 с коронавирусом», — уточнил инсайдер. О состоянии пациента ничего не сообщается. Известно, что семья федерального министра живет в Екатеринбурге, у чиновника имеется большое количество друзей, работающих в системе свердловского здравоохранения.

В пресс-службе свердловского минздрава затруднились прокомментировать ситуацию. «Я в отпуске», — уточнил пресс-атташе ведомства Константин Шестаков. В ГКБ №40 информацией о пациенте не поделились.

22 июля в ГКБ №40 Екатеринбурга скончался министр АПК региона Дмитрий Дегтярев, у которого был диагностирован коронавирус. Коронавирусом также заболели министр образования и молодежной политики Юрий Биктуганов, глава минпрома области Сергей Пересторонин, глава департамента противодействия коррупции и контроля Свердловской области Ильхам Ширалиев.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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