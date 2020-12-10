Президент РФС признал, что футбол в России устарел

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что футбол в России устарел. К такому выводу спортивный функционер пришел, комментируя неудачный результат российских клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы.
«С точки зрения развития футбол в Европе ушел вперед. Это футбол с совсем другой интенсивностью. Играя в такой спокойный футбол здесь, в России, очень сложно перестроиться на другие скорости», — считает глава РФС, его слова приводит Telegram-канал РИА «Новости».
Дюков признал, что футбол в Европе более интенсивен, все время приходится играть под давлением. «С точки зрения тактической подготовки футбол в Европе находится на другом, более качественном уровне», — говорит Дюков.
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