10 декабря 2020

Президент РФС признал, что футбол в России устарел

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Дюков разочарован российским футболом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что футбол в России устарел. К такому выводу спортивный функционер пришел, комментируя неудачный результат российских клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

«С точки зрения развития футбол в Европе ушел вперед. Это футбол с совсем другой интенсивностью. Играя в такой спокойный футбол здесь, в России, очень сложно перестроиться на другие скорости», — считает глава РФС, его слова приводит Telegram-канал РИА «Новости».

Дюков признал, что футбол в Европе более интенсивен, все время приходится играть под давлением. «С точки зрения тактической подготовки футбол в Европе находится на другом, более качественном уровне», — говорит Дюков.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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