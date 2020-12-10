TikTok челябинского медбрата из «красной зоны» набирает бешеную популярность Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Челябинский медбрат Амир Даутов начал записывать небольшие видео в TikTok о своей работе в «красной зоне» ковидного госпиталя. За месяц его ролики посмотрели десятки тысяч человек, рассказали URA.RU в пресс-службе минздрава региона.

«Я давно занимался видео-монтажом и однажды друг предложил мне завести аккаунт в TikTok. Сначала не знал, что именно туда выкладывать и решил рассказать о своих рабочих буднях. Это сработало!» — рассказал Амир.

Амир Даутов трудится в госпитале ветеранов, который сейчас переоборудован под ковидный госпиталь. Молодому человеку 23 года и его видео уже набрали большую популярность не только среди коллег и друзей, но и совершенно незнакомых людей.