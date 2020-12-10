10 декабря 2020

Челябинский медик стал звездой TikTok благодаря коронавирусу. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поездка Алексея Текслера на строительство новой инфекционной больницы. Челябинск, кровати, ковидная база, инфекционный центр, ковидный госпиталь, палаты
TikTok челябинского медбрата из «красной зоны» набирает бешеную популярность Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Челябинский медбрат Амир Даутов начал записывать небольшие видео в TikTok о своей работе в «красной зоне» ковидного госпиталя. За месяц его ролики посмотрели десятки тысяч человек, рассказали URA.RU в пресс-службе минздрава региона.

«Я давно занимался видео-монтажом и однажды друг предложил мне завести аккаунт в TikTok. Сначала не знал, что именно туда выкладывать и решил рассказать о своих рабочих буднях. Это сработало!» — рассказал Амир.

Амир Даутов трудится в госпитале ветеранов, который сейчас переоборудован под ковидный госпиталь. Молодому человеку 23 года и его видео уже набрали большую популярность не только среди коллег и друзей, но и совершенно незнакомых людей.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...