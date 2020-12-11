В Кремле сделали заявление о введении локдауна в России

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Новые ограничения из-за коронавируса в России не планируются Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В России не планируют вводить локдаун из-за пандемии коронавируса. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Каких-то планов по введению локдауна по-прежнему нет», — уточнил Песков. Он также добавил, что коронавирус увеличил смертность среди россиян, но это мировая тенденция.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что из-за новых очагов распространения коронавируса нужно ограничить передвижение между регионами РФ и внутри них. Позднее в Кремле опровергли данное заявление, подчеркнув, что в России не собираются вводить дополнительные ограничительные меры из-за коронавируса, в том числе закрывать границы регионов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что летальность от коронавирусной инфекции в России остается ниже средней по миру, напоминает RT. В Кремле неоднократно отмечали, что нынешнего уровня противодействия коронавирусу достаточно.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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