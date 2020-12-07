В Кремле рассказали, будут ли закрывать регионы из-за пандемии

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Москва во время объявленного режима самоизоляции. Москва, полицейские, кремль, красная площадь, спасская башня, собор василия блаженного, покровский собор, москва
Дмитрий Песков считает, что предпосылок для новых ограничений нет Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В России пока не собираются вводить дополнительные ограничительные меры из-за коронавируса, в том числе закрывать границы регионов. Об этом во время коференц-колла сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Преобладает точка зрения, что нынешнего уровня организации процесса противодействия распространению инфекции и обеспечения людей медицинскими услугами достаточно, чтобы не вводить каких-либо локдаунов», — сказал Песков. По его словам, в частности, речь идет об ограничении передвижения граждан и выключении экономики. «Считаем, в этом по-прежнему нет необходимости», — подчеркнул представитель Кремля.

Он напомнил, что главы российских регионов имеют особые полномочия в плане противодействия распространению коронавируса. При необходимости губернаторы могут вводить дополнительные ограничения, согласовывая их с правительственной комиссией.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что из-за возникновения новых очагов распространения COVID-19 требуется ограничить передвижение граждан между субъектов РФ и внутри них, пишет RT. По его словам, ограничительные меры сохранятся до того момента, когда появится возможность влиять на эпидемический процесс с помощью лекарств. Депутат Госдумы РФ, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что передвижение стоит ограничить только в новогодние праздники, более длительный срок будет только во вред.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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