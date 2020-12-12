Слава Марлоу выпустил клип, который поклонники ждали несколько месяцев Фото: Instagram, Слава Марлоу

Российский музыкальный продюсер и певец Слава Марлоу выпустил на своем youtube-канале клип на песню «Снова я напиваюсь». Осенью трек попал в топы отечественных музыкальных чартов.

«Скоро Слава станет популярнее Алишера. Такая музыка мне ближе, и, думаю, не одному мне. Хорошая работа, Слава, это круто!» — комментирует клип пользователь Depe. Через 36 минут после публикации ролик набрал уже более 450 тысяч просмотров и 157 тысяч лайков.

В видео сам Марлоу показывает, как он с бутылкой гуляет по улицам, пьет, ходит в злачные места и катается в автобусе. В видео много кадров, когда все кружится, шатается и покрыто дымкой, что ярко передает ощущение опьянения.

Трек «Снова я напиваюсь» стал самым популярным в российском Spotify в 2020 году. Также песня попала на первое место в чарте «Яндекс.Музыки» и Apple Music в России. В сентябре совместно с рэперами Моргенштерном и Тимати Марлоу выпустил еще одну песню, взорвавшую чарты, напоминает телеканал 360.