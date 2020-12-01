Алена Швец из Челябинской области вошла в рейтинг Spotify

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Алена Швец вошла в один рейтинг с Билли Айлиш и Арианой Гранде Instagram, Алена Швец

Spotify составил топ-5 самых популярных певиц в России в 2020 году. Одной из них оказалась 19-летняя челябинская исполнительница Алена Швец, сообщает сервис.

«Самой популярной исполнительницей при этом стала американская певица Билли Айлиш, а на третьем месте — Ариана Гранде», — приводит данные Spotify ТАСС. Другие три места достались российским исполнительницам — Доре, Алене Швец и Zivert. С 2017 года Швец успела записать уже семь альбомов и несколько десятков синглов.

Самой популярной песней в России за год стал трек Slava Marlow «Снова я напиваюсь». Однако в число наиболее популярных исполнителей Марлоу не попал. В пятерке наиболее известных оказались Kizaru, Morgenshtern, Скриптонит, ЛСП и Boulevard Depo.

28 ноября ВЦИОМ составил свой рейтинг самых популярных исполнителей. Частично он совпал с рейтингом Spotify.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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