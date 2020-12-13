Экономисты прогнозируют дефицит продуктов из-за ограничения цен

При жестком регулировании цен правительством, в магазинах может возникнуть дефицит продуктов, считают эксперты Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Эксперты на рынке продовольствия не исключают, что ручное регулирование цен на продукты правительством, может в итоге привести к их дефициту. Как альтернативу они предлагают ввести продуктовые карточки для нуждающихся.

«Контроль государства за ценами на зерно, муку, хлеб, сахар, масло — опасное дело», — рассказал «Российской газете» заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин. По его словам, слишком жесткий контроль над ценами немедленно приведет к товарному дефициту. «Производители не могут работать себе в убыток. А дальше — дело может дойти и до карточек. Тысячу раз проходили это в советское время», — напоминает эксперт. С ним согласна директор по аграрной политике НИУ ВШЭ Евгения Серова: «Прямое регулирование цен не сработает. Пример из учебника: когда в 70-х годах в США попытались регулировать цены на бензин, выстроились километровые очереди, тут же пропал бензин. Такие примеры были и у нас».

Миркин предлагает правительству заключить контракты об уровнях цен с производителями и торговыми сетями, обложить экспорт пошлинами, чтобы продавать за рубеж было не выгодней, чем сбывать дома, а также не прекращать антимонопольные проверки на предмет сговора. Член аграрного комитета Госдумы Аркадий Пономарев считает, что самым естественным способом поддержки граждан и экономики стала бы программа «продовольственных карт», которая позволила бы людям с низким достатком сохранить потребление базовых продуктов питания. Он напомнил, что еще в апреле Союз потребителей России совместно с производителями предоставили расчет финансирования проекта. На его реализацию в течение 10 месяцев закладывалось 800 млрд рублей, если получателями помощи в размере 10 тысяч рублей ежемесячно будет 10 млн человек. В число получателей помощи предлагалось также включить потерявших работу или доход в связи с пандемией.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития и Минсельхозу внести в правительство проекты конкретных решений, которые помогут стабилизировать цены на продукты. До этого президент РФ Владимир Путин раскритиковал гламу МЭР Максима Решетникова и Минсельхоза Дмитрия Патрушева из-за роста цен. «Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет на базовые продукты питания. Куда вы смотрите? Это же не шуточки! В условиях, когда безработица растет, доходы сокращаются, базовые продукты дорожают вот на такие величины — а вы мне сказки рассказываете здесь!», — приводит слова президента argumenti.ru.