В Сургуте появился первый кандидат на пост мэра

Сотрудник «Сургутнефтегаза» Андрей Инкин стал первым кандидатом, который пришел подавать документы для участия в выборах главы Сургута. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Ему 37 лет, он является буровым мастером. Сказал, что занимает активную жизненную позицию и поэтому решил принять участие в выборах», — рассказал инсайдер.
Собеседник URA.RU в политическом истеблишменте, считает, что появившийся кандидат — это представитель нефтяного лобби. «Инкин может стать „техником“ для других представителей „Сургутнефтегаза“, которые будут выдвигаться в перспективе. А желающие есть даже среди депутатского корпуса города, которые являются выходцами из нефтяной корпорации», — прокомментировал инсайдер. Связаться с самим Инкиным на момент публикации материала не удалось. В распоряжении редакции нет номера его телефона.
Ранее URA.RU сообщало о потенциальных кандидатах на участие в выборах главы Сургута. В политтусовке в этом качестве называли вице-мэра Алексея Жердева, вице-спикера городской думы Артема Кириленко и экс-вице-губернатора Севастополя Владимира Базарова.
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