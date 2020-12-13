13 декабря 2020
12 декабря 2020
11 декабря 2020

В Сургуте появился первый кандидат на пост мэра

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Николая Цуканова на ММК. Челябинская область, Магнитогорск, чиновник, портфель
Кандидат из «Сургутнефтегаза» Андрей Инкин не состоит ни в одной из политических партий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Отставка главы Сургута

Сотрудник «Сургутнефтегаза» Андрей Инкин стал первым кандидатом, который пришел подавать документы для участия в выборах главы Сургута. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Ему 37 лет, он является буровым мастером. Сказал, что занимает активную жизненную позицию и поэтому решил принять участие в выборах», — рассказал инсайдер.

Собеседник URA.RU в политическом истеблишменте, считает, что появившийся кандидат — это представитель нефтяного лобби. «Инкин может стать „техником“ для других представителей „Сургутнефтегаза“, которые будут выдвигаться в перспективе. А желающие есть даже среди депутатского корпуса города, которые являются выходцами из нефтяной корпорации», — прокомментировал инсайдер. Связаться с самим Инкиным на момент публикации материала не удалось. В распоряжении редакции нет номера его телефона.

Ранее URA.RU сообщало о потенциальных кандидатах на участие в выборах главы Сургута. В политтусовке в этом качестве называли вице-мэра Алексея Жердева, вице-спикера городской думы Артема Кириленко и экс-вице-губернатора Севастополя Владимира Базарова.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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