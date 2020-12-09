Элиты ХМАО назвали кандидатов в главы Сургута

Список претендентов на пост главы Сургута пополнился первыми кандидатурами Фото: Алексей Андронов © URA.RU

новость из сюжета Отставка главы Сургута

Югорские политэлиты обсуждают список возможных кандидатов на пост главы Сургута после ухода с этой должности Вадима Шувалова. Несколько возможных кандидатур URA.RU огласили представители истеблишмента ХМАО.

«Самым очевидным кандидатом на эту должность является заместитель главы Сургута — Алексей Жердев. Он всегда оставался исполняющим обязанности, когда Шувалов отсутствовал на месте. Абсолютно погружен в повестку. Но сейчас появились разговоры о том, что в Сургут может вернуться Владимир Базаров. Он являлся вице-губернатором Севастополя, но в середине сентября вышел в отставку. А до переезда в Крым чиновник долгое время работал в мэрии Сургута и даже заявлялся на участие в конкурсе на пост главы города в 2016 году», — рассказал инсайдер.

Еще один собеседник агентства предположил, что принять участие в выборах главы города может вице-спикер думы Сургута — Артем Кириленко. «У него есть такие амбиции. Но готов ли он будет их реализовывать уже сейчас или предпочтет вернуться к этим планам через условные пять лет — пока неизвестно. Кириленко еще достаточно молодой политик», — считает инсайдер. Все трое — Жердев, Базаров и Кириленко не ответили на телефонные звонки журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что сургутские депутаты намерены назначить проведение выборов главы города в кратчайшие сроки. Предполагается, что они уже могут состояться в январе 2021 года.