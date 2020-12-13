Курган лидирует по числу заразившихся COVID в регионе

В Курганской области 14 декабря зарегистрировали 101 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Более половины из них — в областном центре. Такие данные приводит региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
«На 14 декабря в Курганской области лабораторно подтвержден 101 новый случай COVID-19. Из них 53 зарегистрированы в Кургане», — говорится в сообщении оперштаба. Также новые случаи заражения зафиксированы в Шадринске и в пяти районах области (Варгашинский, Далматовский, Катайский, Целинный, Шадринский). За последние сутки выписано 19 человек.
Всего с начала пандемии в регионе выявлено 10 287 случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным сайта стопкоронавирус, 123 жителя Курганской области скончались от COVID-19. За последние сутки ни одной смерти от этого заболевания не зарегистрировано.
15 июня в Курганской области ввели обязательный масочный режим. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион. Из-за роста заболеваемости в октябре власти ввели обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет. Дети могут находиться на улице без взрослых, только если идут в школу или больницу. Для помощи в борьбе с коронавирусом в Курганскую область приехали медики из других регионов.
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