13 декабря 2020
12 декабря 2020
11 декабря 2020

Курган лидирует по числу заразившихся COVID в регионе

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа фельдшеров скорой помощи в условиях коронавирусной инфекции на территории городской больницы №2. Курган, защитный костюм, фельдшер на вызове, скорая помощь, covid-19, пандемия коронавируса, средства защиты, ковид19
В Курганской области — 101 новый случай заражения COVID Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Курганской области 14 декабря зарегистрировали 101 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Более половины из них — в областном центре. Такие данные приводит региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«На 14 декабря в Курганской области лабораторно подтвержден 101 новый случай COVID-19. Из них 53 зарегистрированы в Кургане», — говорится в сообщении оперштаба. Также новые случаи заражения зафиксированы в Шадринске и в пяти районах области (Варгашинский, Далматовский, Катайский, Целинный, Шадринский). За последние сутки выписано 19 человек.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 10 287 случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным сайта стопкоронавирус, 123 жителя Курганской области скончались от COVID-19. За последние сутки ни одной смерти от этого заболевания не зарегистрировано.

15 июня в Курганской области ввели обязательный масочный режим. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион. Из-за роста заболеваемости в октябре власти ввели обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет. Дети могут находиться на улице без взрослых, только если идут в школу или больницу. Для помощи в борьбе с коронавирусом в Курганскую область приехали медики из других регионов.

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