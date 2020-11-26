В Кургане продляется карантин для детей, но есть исключение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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В Курганской области ученики начальной школы смогут находиться на улице без сопровождения взрослых. Смягчение карантинных ограничений связано с началом очного обучения в школах с 30 ноября. В каких случаях дети одни могут быть на улице URA.RU рассказали в пресс-службе правительства.

«Согласно постановлению губернатора, ограничения, связанные с нахождением несовершеннолетних в общественных местах, не распространяются на случаи следования несовершеннолетних: в медицинскую организацию (из медицинской организации); в школу и обратно (при очном обучении)», — ответили в департаменте информационной и внутренней политики.

В остальных случаях дети могут находиться на улице только в сопровождении взрослых. Несмотря на начало очного обучения у школьников 1-4 классов, спортшколы и школы искусств продолжат работать в дистанционном режиме.

В Курганской области школьники с 1 по 11 класс перешли на дистанционное обучение со 2 ноября. Власти объяснили такое решение сложной эпидемиологической ситуацией в регионе. С 16 ноября учащимся начальных классов сельских школ разрешили вернуться за парты, для остальных продлевали дистанционное обучение.