Курганская область ужесточила карантин из-за коронавируса

Из-за роста заболеваемости коронавирусом для курганцев ужесточили карантин. В первую очередь это коснется людей старше 65 лет, заявили в местном оперштабе по борьбе с коронавирусом.
«Для жителей области старше 65 лет вводится обязательная самоизоляция с 12 октября по 2 ноября 2020 года», — сказано в сообщении оперштаба в telegram. Есть всего несколько случаев, когда пожилым людям разрешат выйти из дома. Среди них — обращение за помощью к врачам, проход на работу или в магазины и выгул питомцев.
Также жесткие карантинные ограничения ввели для заведений общепита. Их обязали не впускать более 40 человек на банкеты и праздники. От дискотек рекомендовано вообще отказаться. Ограничения вступят в силу с 12 октября.
7 октября стало известно о возвращении ограничений из-за коронавируса в Москве. Мэр столицы Сергей Собянин опубликовал их в своем блоге.
Подписывайтесь на URA.RU в