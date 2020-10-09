09 октября 2020
08 октября 2020

Курганская область ужесточила карантин из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинский областной реабилитационный центр, куда поместили на карантин прилетевших из Тайланда. Челябинск, медик, эпидемия, защитная одежда, врач, обсервация
Курганцев снова посадили на карантин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Из-за роста заболеваемости коронавирусом для курганцев ужесточили карантин. В первую очередь это коснется людей старше 65 лет, заявили в местном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

«Для жителей области старше 65 лет вводится обязательная самоизоляция с 12 октября по 2 ноября 2020 года», — сказано в сообщении оперштаба в telegram. Есть всего несколько случаев, когда пожилым людям разрешат выйти из дома. Среди них — обращение за помощью к врачам, проход на работу или в магазины и выгул питомцев.

Также жесткие карантинные ограничения ввели для заведений общепита. Их обязали не впускать более 40 человек на банкеты и праздники. От дискотек рекомендовано вообще отказаться. Ограничения вступят в силу с 12 октября.

7 октября стало известно о возвращении ограничений из-за коронавируса в Москве. Мэр столицы Сергей Собянин опубликовал их в своем блоге.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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