В ХМАО под угрозой срыва окружной план по жилью

За восемнадцать дней до конца года в ХМАО лишь на две трети удалось выполнить план по строительству жилья. Перед муниципалитетами теперь стоит задача если не исполнить взятые на себя обязательства, то хотя бы сократить отставание. О темпах строительства в регионе URA.RU рассказали в департаменте строительства Югры.
«В 2020 году на территории округа планируется ввести в эксплуатацию более миллиона квадратных метров жилья. За январь—ноябрь введено в эксплуатацию 667,462 квадратных метров», — добавили в региональном депстрое.
При этом в Октябрьском районе Покачах, Радужном, Белоярском районе и Пыть-Яхе самый низкий уровень исполнения персонального плана. Так, в Пыть-Яхе из 30 тысяч плановых квадратных метров построили менее 2,5 тысяч, а в Белоярском районе из 7,1 тысяч «квадратов» — лишь 643. Лидирующие позиции по количеству введенного жилья в занимают Сургут, Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Сургутский район.
«По проценту исполнения индивидуальных планов муниципальных образований, следует отметить Нижневартовский район (104,42% от плана), Лангепас (110,3% от плана), Сургутский район (115% от плана), Когалым (102,1% от плана) и Урай (100,2% от плана)», — рассказали в департаменте строительства Югры.
Ранее URA.RU со ссылкой на собственные источники в региональном правительстве писало, что мэры-аутсайдеры будут вынуждены объясняться перед губернаторов ХМАО Натальей Комаровой за срыв плана по строительству. Но в этом году это будет сделать проще — сославшись на эпидемию коронавируса.
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