Четверть мэров ХМАО рискует провалить окружной план по жилью

У градоначальников осталось меньше двух месяцев, чтобы хотя бы приблизиться к выполнению плана по строительству жилья Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Шесть из двадцати двух муниципалитетов ХМАО за два месяца до конца года даже на 40% не выполнили план по строительству жилья, который им установили региональные власти. Аутсайдеры — Пыть-Ях, Радужный, Покачи, Когалым, Белоярский и Октябрьский районы. Об этом URA.RU рассказали в департаменте строительства ХМАО.

«По состоянию на текущую дату ввод объектов жилищного строительства осуществляется в соответствии с утвержденными графиками. По итогам 10 месяцев текущего года лидирующие позиции по количеству введенного жилья в автономном округе занимают Сургут, Ханты-Мансийск, Сургутский район и Нижневартовск», — добавили в ведомстве.

Источник URA.RU в региональном правительстве считает, что у мэров, на территориях которых план исполнения низкий (например, в Пыть-Яхе нужно построить 30 тысяч квадратных метров жилья, а сдано чуть более 2 тысяч), еще есть время значительно снизить отставание. «Стройки идут по всему округу. Но коронавирус внес коррективы — у многих застройщиков проблемы как с людьми, так и с материалами. Тем не менее, задача у мэров-аутсайдеров не простая — по итогам года показатели по жилью с них спросят», — считает инсайдер.

В этом году в регионе должны построить более 1 млн квадратных метров жилья. Самую высокую планку поставили перед Сургутом — более 300 тысяч «квадратов». Самый маленький план у Лангепаса — в городе нефтяников нужно построить 2 тыс квадратных метров жилья (там уже на 10% перевыполнили план). Перевыполнили планы также в Нижневартовском районе и Урае.