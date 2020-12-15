У «Ростелекома» произошел сбой по всей России. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Перми, телебашня, ростелеком, интернет, связь, спутниковая антенна, спутниковая тарелка, телевидение, антенна, сигнал, ретранслятор, космическая связь
У «Ростелекома» произошел сбой с интернет соединением Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

У оператора связи «Ростелеком» произошел сбой связи практически по всей территории России. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.ru.

94 пользователя «Ростелекома» пожаловались на проблемы с интернетом, у 3% возникли проблемы с ТВ, у 2% — с телефоном. На сайт поступили жалобы почти от 300 пользователей. О проблемах чаще всего сообщали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Перми и Тюмени.

Ранее сбой произошел в работе сервисов Google. Проблемы возникли не только с поисковиком, но и с платформой YouTube. Они могли произойти из-за ошибки в одном из центров сервиса в Атланте, передает телеканал 360.

У пользователей оператора связи возникли проблемы с интернетом
скриншот: сайт Downdetector.ru

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...