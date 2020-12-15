У «Ростелекома» произошел сбой с интернет соединением Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

У оператора связи «Ростелеком» произошел сбой связи практически по всей территории России. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.ru.

94 пользователя «Ростелекома» пожаловались на проблемы с интернетом, у 3% возникли проблемы с ТВ, у 2% — с телефоном. На сайт поступили жалобы почти от 300 пользователей. О проблемах чаще всего сообщали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Перми и Тюмени.

Ранее сбой произошел в работе сервисов Google. Проблемы возникли не только с поисковиком, но и с платформой YouTube. Они могли произойти из-за ошибки в одном из центров сервиса в Атланте, передает телеканал 360.

У пользователей оператора связи возникли проблемы с интернетом скриншот: сайт Downdetector.ru