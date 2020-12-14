Youtube стал недоступен для россиян. Скрин

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Пользователи не могут зайти на сервисы Google Фото: Анна Майорова © URA.RU

Видеохостинг YouTube и некоторые другие сервисы Google стали недоступны для россиян. Проблемы начались около 14:30 по московскому времени. По данным сервиса Downdetector, сбои наблюдаются по всему миру.

Зайти на Youtube не могут 86% пользователей. У 61% проблемы с Gmail, 72% пользователей не могут воспользоваться поиском от Google, 84% отмечают ошибки в работе Google Play. Число жалоб на невозможность подключиться к YouTube за несколько минут выросло более чем до 80 тысяч, к Gmail — до нескольких тысяч.

Сбои зафиксированы в большинстве европейских стран. В основном на проблему жалуются жители Великобритании, Польши, Германии и Италии. Проблемы с доступом к сервису также есть в Индии, Японии, Малайзии и в США (Вашингтон, Нью-Йорк, Бостон).

В России об ошибках в работе сервисов Google сообщается реже. Зайти в поисковую систему можно через VPN. Также YouTube по-прежнему работает в открытой в режиме «Инкогнито» вкладке.

На главной странице YouTube указана ошибка
Фото: скриншот главной страницы YouTube

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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