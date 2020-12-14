Видеохостинг YouTube и некоторые другие сервисы Google стали недоступны для россиян. Проблемы начались около 14:30 по московскому времени. По данным сервиса Downdetector, сбои наблюдаются по всему миру.
Зайти на Youtube не могут 86% пользователей. У 61% проблемы с Gmail, 72% пользователей не могут воспользоваться поиском от Google, 84% отмечают ошибки в работе Google Play. Число жалоб на невозможность подключиться к YouTube за несколько минут выросло более чем до 80 тысяч, к Gmail — до нескольких тысяч.
Сбои зафиксированы в большинстве европейских стран. В основном на проблему жалуются жители Великобритании, Польши, Германии и Италии. Проблемы с доступом к сервису также есть в Индии, Японии, Малайзии и в США (Вашингтон, Нью-Йорк, Бостон).
В России об ошибках в работе сервисов Google сообщается реже. Зайти в поисковую систему можно через VPN. Также YouTube по-прежнему работает в открытой в режиме «Инкогнито» вкладке.
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