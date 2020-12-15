Для выпускников школ отменили обязательную перед ЕГЭ контрольную

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Первый экзамен в рамках основного периода сдачи ЕГЭ в школе № 208. Екатеринбург, егэ, ученики, подростки, экзамен, дети, медицинская маска, школа, школьники, единый государственный экзамен, маска на лицо, ученики школы
В этом году выпускники не будут писать контрольную работу по истории России для допуска к ЕГЭ Фото: Анна Майорова © URA.RU

Проводить обязательную контрольную работу по истории России для допуска к ЕГЭ не будут. Одно время ее предлагали организовать в Минпросвещения РФ.

«Конкретные процедуры итоговой аттестации регламентируются нормативными актами. В настоящее время контрольная работа по истории не содержится и не применяется как обязательное условие допуска к итоговой аттестации», — сообщили в министерстве «Российской газете». Однако этот проект обсуждается.

Некоторое время назад в России перенесли дату написания итогового сочинения для одиннадцатиклассников, пишет «Национальная служба новостей». По данным приказа Минпросвещения, оно пройдет 5 апреля 2021 года. При этом глава ведомства Сергей Кравцов не исключает еще один перенос даты, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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