Для выпускников школ отменили обязательную перед ЕГЭ контрольную

В этом году выпускники не будут писать контрольную работу по истории России для допуска к ЕГЭ Фото: Анна Майорова © URA.RU

Проводить обязательную контрольную работу по истории России для допуска к ЕГЭ не будут. Одно время ее предлагали организовать в Минпросвещения РФ.

«Конкретные процедуры итоговой аттестации регламентируются нормативными актами. В настоящее время контрольная работа по истории не содержится и не применяется как обязательное условие допуска к итоговой аттестации», — сообщили в министерстве «Российской газете». Однако этот проект обсуждается.

Некоторое время назад в России перенесли дату написания итогового сочинения для одиннадцатиклассников, пишет «Национальная служба новостей». По данным приказа Минпросвещения, оно пройдет 5 апреля 2021 года. При этом глава ведомства Сергей Кравцов не исключает еще один перенос даты, пишет RT.