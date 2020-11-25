25 ноября 2020

Раскрыта дата итогового сочинения для 11 классов

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Школьники будут писать итоговое сочинение 5 апреля 2021 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Дату написания итогового сочинения для одиннадцатиклассников перенесли на 5 апреля 2021 года. Соответствующий приказ выпустило Минпросвещения РФ совместно с Роспотребнадзором.

«Итоговое сочинение (изложение) проводится 5 апреля 2021 года», — говорится в приказе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Темы для сочинений сформированы по часовым поясам РФ. Школьники, которым не удалось сдать сочинение в назначенные даты, смогут пройти испытание 21 апреля и 5 мая.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщалось, что выпускники будут писать итоговое сочинение не раньше 5 апреля 2021 года. В ведомстве подчеркнули, что не планируется отменять сочинение. Творческая работа является допуском в написанию ЕГЭ. Ранее предполагалось, что сочинение будут писать 2 декабря. Итоговое собеседование для учеников девятого класса также перенесли. Оно пройдет 10 февраля.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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