Раскрыта дата итогового сочинения для 11 классов

Дату написания итогового сочинения для одиннадцатиклассников перенесли на 5 апреля 2021 года. Соответствующий приказ выпустило Минпросвещения РФ совместно с Роспотребнадзором.
«Итоговое сочинение (изложение) проводится 5 апреля 2021 года», — говорится в приказе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Темы для сочинений сформированы по часовым поясам РФ. Школьники, которым не удалось сдать сочинение в назначенные даты, смогут пройти испытание 21 апреля и 5 мая.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщалось, что выпускники будут писать итоговое сочинение не раньше 5 апреля 2021 года. В ведомстве подчеркнули, что не планируется отменять сочинение. Творческая работа является допуском в написанию ЕГЭ. Ранее предполагалось, что сочинение будут писать 2 декабря. Итоговое собеседование для учеников девятого класса также перенесли. Оно пройдет 10 февраля.
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