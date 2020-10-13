Кадыров назвал возможного заказчика теракта в Чечне

Рамзан Кадыров раскрыл, где прятались боевики Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров считает, что ликвидированных террористов могли спонсировать с Запада. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Получив заказ от своих западных спонсоров, они вернулись и решили провести ряд терактов», — сообщил Кадыров. По словам главы Чечни, боевики находились в розыске и прятались в Сирии и на территории других стран. Он подчеркнул, что все, кто угрожает стабильности в регионе, будут уничтожены.

Ранее в Чеченской республике прошла контртеррористическая операция. Двое сотрудников правоохранительных органов погибли. Кадыров пообещал оказать помощь их родственникам. Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о предотвращении с 2019 года 19 терактов на Северном Кавказе, передает «Национальная служба новостей».