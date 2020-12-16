В Совфеде решили запретить «трэш-стримы» после эфира Reeflay

Сенаторов Совфеда возмутил недавний инцидент на стриме Reeflay Фото: Сайт Президента России

Сенаторы Совфеда РФ потребовали на законодательном уровне запретить так называемые «трэш-стримы». Поводом стала недавняя youtube-трансляция стримера Reeflay, во время которой умерла его девушка.

«Сегодня на заседании Совета Федерации предложил законодательно запретить трэш-стримы», — написал в Twitter сенатор Совфеда от Пермского края Алексей Пушков. По его словам, такие трансляции унижают человеческое достоинство и чреваты смертельными случаями.

Ранее во время стрима видеоблогера Стаса Решетникова (Reeflay) умерла его беременная подруга Валентина, пишет агентство «Дни.Ру». В ходе расследования выяснилось, что блогер регулярно избивал девушку во время трансляций. По информации другого агентства « Утро.Ру », после обнаружения у девушки травмы черепа и нескольких кровоподтеков, в отношении Решетникова возбудили уголовное дело.