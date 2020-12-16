В Совфеде решили запретить «трэш-стримы» после эфира Reeflay

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Сайт президента России, совет федерации
Сенаторов Совфеда возмутил недавний инцидент на стриме Reeflay Фото: Сайт Президента России

Сенаторы Совфеда РФ потребовали на законодательном уровне запретить так называемые «трэш-стримы». Поводом стала недавняя youtube-трансляция стримера Reeflay, во время которой умерла его девушка.

«Сегодня на заседании Совета Федерации предложил законодательно запретить трэш-стримы», — написал в Twitter сенатор Совфеда от Пермского края Алексей Пушков. По его словам, такие трансляции унижают человеческое достоинство и чреваты смертельными случаями.

Ранее во время стрима видеоблогера Стаса Решетникова (Reeflay) умерла его беременная подруга Валентина, пишет агентство «Дни.Ру». В ходе расследования выяснилось, что блогер регулярно избивал девушку во время трансляций. По информации другого агентства «Утро.Ру», после обнаружения у девушки травмы черепа и нескольких кровоподтеков, в отношении Решетникова возбудили уголовное дело.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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