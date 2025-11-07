Сын экс-чиновника Поршакова уволился из структуры курганского правительства

Сын экс-чиновника Олега Поршакова уволился из департамента природных ресурсов Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Чиновник Кирилл Поршаков, являющийся сыном бывшего экс-директора департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Олега Поршакова, покинул должность в правовом отделе ведомства. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, приближенный к правительству региона.

«Сын экс-чиновника Поршакова покинул департамент природных ресурсов. Его фамилия исчезла из списка работников правового отдела», — сообщил источник. Данные подтверждается в справочной информации ведомства.

В ведомстве Поршаков-младший занимал должность эксперта. До департамента природных ресурсов он работал в администрации Кургана ведущим специалистом отдела правового обеспечения в сфере городского хозяйства и экономического развития города правового управления.

