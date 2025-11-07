Логотип РИА URA.RU
Сын экс-чиновника Поршакова уволился из структуры курганского правительства

07 ноября 2025 в 08:45
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Чиновник Кирилл Поршаков, являющийся сыном бывшего экс-директора департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Олега Поршакова, покинул должность в правовом отделе ведомства. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, приближенный к правительству региона.

«Сын экс-чиновника Поршакова покинул департамент природных ресурсов. Его фамилия исчезла из списка работников правового отдела», — сообщил источник. Данные подтверждается в справочной информации ведомства.

В ведомстве Поршаков-младший занимал должность эксперта. До департамента природных ресурсов он работал в администрации Кургана ведущим специалистом отдела правового обеспечения в сфере городского хозяйства и экономического развития города правового управления.

Ранее URA.RU писало, что в курганском департаменте экономики уволилась заместитель директора Марина Асямолова. Эту должность чиновница занимала с декабря 2024 года. Она ушла из ведомства вслед за отставкой экс-руководителя Владимира Ковалева. 

