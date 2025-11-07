Пермячка, травмированная бревном, подала в суд на поликлинику

Женщине пришлось перенести хирургическую операцию в результате падения бревна Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жительница Пермского округа потребовала в суде от окружной поликлиники компенсировать ей моральный вред. В мае 2020 года женщина получила травму плеча в результате падения бревна. В последствии ей потребовалась хирургическая операция по установке эндопротеза. Пермячка посчитала, что медицинская помощь была оказана ей некачественно. В связи с этим женщина попросила суд взыскать с поликлиники 1 млн рублей, следует из решения суда, с которым ознакомился корреспондент URA.RU.

«Истец, обращаясь в суд с заявленными требованиями о взыскании компенсации морального вреда, ссылается на факт некачественного оказания ответчиком медицинской помощи, неправильно поставленным диагнозом, повлекшим ненадлежащее лечение. В результате чего, истцу установлена третья группа инвалидности бессрочно […]. На основании изложенного, истец просит взыскать с ответчика ГБУЗ ПК „Пермская центральная районная больница“ компенсацию морального вреда в размере 1 000 000 рублей», — указал суд.