Хроники русской революции в Челябинске: какие памятники напоминают о событиях начала XX века

Май 1920 года. Челябинские железнодорожники эшелона «Коммунар» на встрече с Лениным Фото: Из архива МКУК «Централизованная библиотечная система» Челябинска

Грандиозный кинороман режиссера Андрея Кончаловского «Хроники русской революции» о переломной эпохе в истории России подогрел интерес к трагическим событиям начала XX века. В Челябинске, несмотря на активную кампанию декоммунизации в начале 1990-х, до наших дней также сохранилось множество мест, памятников и зданий, напоминающих о первой русской революции 1905 года, октябрьской 1917 года и кровопролитной Гражданской войне. Какие следы драматичный октябрь оставил на улицах и в топонимике Челябинска — читайте в материале URA.RU.

Вождь проездом

Вождь и организатор октябрьской революции Владимир Ленин в Челябинск специально ни разу не приезжал, но волею судеб дважды был проездом в столице Южного Урала. В 1897 году он был сослан на три года в сибирское село Шушенское. И в феврале (по 11 марта по настоящему стилю) Ленин задержался в Челябинске, где делал пересадку на поезд до станции Кривощеково (ныне Новосибирск-Западный). Ульянов пять часов находился в беспересадочном вагоне, который перецепляли от поезда к поезду вместе с пассажирами. В Челябинске, скорее всего, ему пришлось общаться с железнодорожными жандармами, которые должны были сделать отметку в личном проходном свидетельстве с указанием примет пассажира, маршрута следования и места прибытия.

Спустя три года, 2 февраля 1900 года, почтово-пассажирский поезд № 3 Иркутск — Петербург снова вез Ленина через Челябинск — на этот раз уже из ссылки. Известно, что борец с царским режимом проезжал Южный Урал ночью.

22 апреля 1970 года на здании вокзала была установлена мемориальная доска с надписью: «В феврале 1897 г. по пути в сибирскую ссылку и в феврале 1900 г. при возвращении обратно В.И. Ленин проезжал через станцию Челябинск».

По устоявшейся в годы СССР традиции памятники вождю революции Владимиру Ильичу Ленину устанавливали в центре, на главных площадях городов и сел. Такой монумент основателю советского государства на Площади Революции появился в 1959 году и в Челябинске — 7 ноября бронзовый Ильич впервые приветствовал участников праздничной демонстрации.

Памятник Ленину появился на Площади Революции в 1959 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

А заложили памятник двумя годами раньше — 5 ноября 1957 года, к 40-летию Великой октябрьской социалистической революции. Тогда на площади установили пилон с текстом, анонсирующим возведение монумента на этом месте. Для выбора лучшего варианта скульптуры объявили конкурс, первую премию по итогам которого никто не получил. А две вторые премии взяли авторы Московского архитектурного института и известные челябинцы — скульптор Лев Головницкий и архитектор Евгений Александров. Они в итоге и стали авторами монумента.

Историческое сооружение изначально планировалось для проведения на площади самых важных политических, культурных и спортивных событий. Поэтому в основании памятника — постамент и трибуны высотой 10 метров из полированных красных гранитных плит.

Самого Ильича высотой 8,2 метра отлили на заводе «Монументскульптура» в Ленинграде. На постаменте надпись — «В.И. Ленину от трудящихся Челябинска».

В 2018 году памятник Ленину реставрировали Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В 2018 году сильно обветшавший памятник реконструировали: по контракту стоимостью 14,9 миллиона рублей подрядчик из Перми выполнил облицовку постамента и части лестниц, частично заменил покрытие вокруг постамента, реставрировал буквы и очистил фигуру вождя. Памятник облицевали гранитом с того же месторождения, что и в 1959 году.

Героям Гражданской войны посвящается

Хорошо известен и памятник «Орленок» на Алом поле, открытый 29 октября 1958 года в день 40-летия ВЛКСМ. Он создан скульптором Львом Головницким и архитектором Евгением Александровым. Монумент посвящен юным героям-комсомольцам, погибшим за идеалы Октябрьской революции. Бронзовая фигура высотой четыре метра также отлита на заводе «Монументскульптура».

Монумент «Орленок» посвящен комсомольцам, погибшим за идеалы Октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Как отмечают сотрудники Государственного исторического музея Южного Урала, фигура подростка в шинели до пят с тяжелыми большими ботинками, с папахой на голове символизировала юных борцов за идеалы, провозглашенные партией большевиков в годы революции. Строгая вертикаль худощавой фигуры с резким поворотом головы, с широко расставленными ногами, облаченной в шинель, со спиральным движением развевающейся полы и складок создает образ непокорного, несломленного бойца. Считается, что в собирательном образе «Орленка» Головницкий запечатлел и некоторые внешние черты своего старшего брата Юрия Головницкого, погибшего 17-летним юношей летом 1943 года на Курской дуге.

«Давно хотелось отобразить подвиг молодежи в тревожные, трудные для страны годы — революции, Гражданской и Отечественной войн. Хотелось создать собирательный, символический образ безымянного героя, образ молодого человека, вставшего на защиту завоеваний Октября», — рассказывал Лев Головницкий в одном из интервью.

Считается, что инициатива установки памятника принадлежит Константину Варламову, тогдашнему первому секретарю районного комитета комсомола Советского района Челябинска. Памятник создавался на народные, комсомольские деньги: студенты, школьники и молодые специалисты активно работали на субботниках, на заводах, на комсомольских стройках, чтобы заработать деньги на памятник.

Постамент украшен памятными надписями: «Орленок», «Комсомольцам — героям Октябрьской революции и Гражданской войны на Урале», «Установлена комсомольцами и молодежью Советского района г. Челябинска в день 40-летия ВЛКСМ 29 октября 1958 года». Памятник «Орленку» пережил крушение СССР и кризис коммунистической идеологии, но остался притягательным местом для молодежи и не утратил своего символического значения для тех, кто дорожит идеалами Октября.

Как Александровская стала Алой

Напрямую связано с событиями революции и Алое поле, где находится памятник «Орленку». Правда, свое название сквер получил в честь драматических событий Первой русской революции 1905-1907 годов.

Александро-Невская церковь начала работать как приходской храм с 1911 года Фото: Илья Изотов © URA.RU

В конце XIX века на площади работала городская ярмарка, где торговали кожей, мясом, хлебом, солью, тёсом, салом. Но в 1881 году на этом месте была заложена Александровская часовня в память об убиенном народовольцами императоре Александре II. Тогда площадь стала называться Александровской. А 22 июня 1907 года на месте недостроенной часовни была заложена Александро-Невская церковь, которая начала действовать как приходской храм с 1911 года.

Современное название «Алая» площадь получила 1 мая 1920 года. Переименование связано с событиями 1905 года, когда казаки разогнали демонстрацию революционно настроенных рабочих, которые присоединились к всероссийской политической стачке. Демонстрацию жестко подавила и разогнала полиция: многие рабочие были ранены. Из-за этого прилегающую к скверу улицу Болотная назвали «Красной».

Ленин на Алом поле

Впрочем, Алым полем сквер у Александро-Невского храма назывался не всегда. В 1924 году, после смерти Ленина, площадь получила его имя. А в июле 1925-го на площади торжественно открыли памятник вождю, возле которого стали проводить ежегодные первомайские и октябрьские митинги.

Монумент на Алом поле стал первым памятником Ленину на территории Урала Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Памятник-мавзолей Ленину на Алом поле — необычное архитектурное сооружение из уральского гранита, по форме напоминающее мавзолей египетского стиля с элементами восточных мотивов. От центрального входа в мавзолей ведут две боковые лестницы на второй этаж. На балконе второго этажа, между двумя колоннами — ниша с бронзовым бюстом В. И. Ленина. Именно этот монумент стал первым памятником Ленину на территории Урала.

Решение о его установке принято 23 января 1924 года на экстренном заседании Челябинского городского Совета рабочих и крестьян: «Алое поле переименовать в поле имени товарища Ленина и приступить к сбору пожертвований на оборудование памятника тов. Ленину на том же поле».

Первый камень был заложен 27 января 1924 в 18 часов 5 минут по местному времени — одновременно с началом траурной церемонии погребения в усыпальницу Ленина в Москве.

«Монументскульптура» отлила бронзовый бюст Ленина, выполненный скульптором Ленинградской академии художеств Василием Козловым с посмертной гипсовой маски усопшего. Работами руководила легендарная Вера Мухина.

Памятник торжественно открыли 15 июля 1925 года, в шестую годовщину освобождения Челябинска от армии Колчака. После открытия памятник-мавзолей служил общественной библиотекой, где были представлены труды В. И. Ленина, и трибуной для митингов. В годы Великой Отечественной войны общественную читальню закрыли. Ранее на памятнике над центральным входом крепилась табличка: «Учиться по Ленину». Позднее там установили доску из белого мрамора с текстом: «Памятник В. И. Ленину сооружен в 1925 году на средства трудящихся г. Челябинска».

Памятник раздора

20 октября 2011 года к 93-й годовщине образования Чехословакии на Привокзальной площади Челябинска, несмотря на массовые протесты местных жителей, за счет средств Чехии открыли памятник мятежным чехословацким легионерам, погибшим во время Гражданской войны в России.

На открытие памятника прибыли официальные лица из Чехии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мемориальный комплекс из красного и черного гранита, напоминающий военный эшелон с вагонами, состоит из центральной плиты и примыкающих к ней блоков, на которых выгравированы фамилии 262 чехословацких легионеров. Он посвящен событиям 14 мая 1918 года, когда на станции Челябинск произошел мятеж легионеров чехословацкого корпуса, двигавшегося на восток Российской империи во Владивосток, чтобы оттуда через Тихий океан отправиться в Европу. Чехословацкие военные убили членов местного отряда Красной гвардии и захватили 2800 винтовок и артбатарею из оружейного арсенала города.

Объединившись с белогвардейскими силами адмирала Колчака, легионеры захватили власть в городе и окрестностях, тем самым вступив в Гражданскую войну в России. Однако вскоре оккупантов уничтожили и похоронили в Казанско-Богородицком кладбище города.

В сентябре 1918 года на территории кладбища (в районе современного кинотеатра имени А. С. Пушкина) была открыта памятная плита погибшим чехам. После отступления армии Колчака в 1919 году памятник был разрушен. И вот в 2011 году память о кровавых событиях 1918-го решили восстановить. На открытие мемориала прибыл чрезвычайный и полномочный посол Чехии в России Петр Коларж, генеральный консул Чешской Республики в Екатеринбурге Мирослав Рамеш.

Но событие раскололо общество. Например, местные патриоты и коммунисты напомнили, что именно с мятежа белочехов в России началась Гражданская война. Белочехи пролили кровь десятков тысяч мирных жителей молодой Советской России — стариков, женщин и детей. Причем, убийства совершали с особой жестокостью.

Многие челябинцы в штыки приняли открытие памятника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Сейчас Чехия и Словакия являются недружественными России государствами. Так, в 2020 году в Праге был снесен памятник маршалу СССР Ивану Коневу. А нынешние политические потомки белочехов не только снабжают оружием украинских фашистов, но и воюют в Донбассе на их стороне. Так не пора ли демонтировать памятники этим врагам? Почему этого не происходит?» — и сегодня недоумевают патриотично настроенные челябинцы.

Памятник в проекте

А вот памятнику челябинским революционерам на Площади павших (между улицами Российской, Красноармейской и Труда) так и не суждено появиться. Это историческое место получило свое название в память о трагических событиях 3 июня 1918 года, когда на Казарменной площади казаки-белогвардейцы зверски убили пять активных революционеров — Колющенко, Болейко, Могильникова, Тряскина и Гозиосского. Их вели в пересыльную тюрьму в сопровождении конного казачьего конвоя, но у мостика через речку Игуменку белогвардейцы решили расправиться с пленными.

«Побегут наши в одну сторону, а навстречу верховой, да с шашкой, кинутся в другую — и там рубят. Казаки рубили молча. Кто верхом был, кто с коня слез. Недолго это было. Тихо совсем стало. Один из казаков крикнул: „Вымыть клинки!“. Слезли с коней и пошли к ручью оружие отмывать. А потом приехала телега. Стали складывать зарубленных. Утром смотрим это место — все-то кровь запеклась. Нашли очки чьи-то…», — описывал трагедию один из очевидцев.

О неустановленном на Площади павших памятнике напоминает только мраморный камень Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

20 февраля 1920 года в честь погибших коммунистов площадь получила название Памяти павших, а в 1957-м название уточнили — Площадь павших революционеров. В 1958 году была открыта мемориальная доска в память революционерам, а в середине 1980-х на площади установили мраморный камень с текстом: «Здесь на Площади павших революционеров будет сооружен памятник борцам за советскую власть в Челябинске». Но после крушения СССР монумент так и не возвели. Кстати, найти могилы павших в 1920-е годы так и не удалось — ведь казаки захоронили их порубленные саблями останки тайком.

В честь убитого белыми 37-летнего революционера Дмитрия Колющенко в Челябинске назвали улицу и завод «Столль и К °», до революции производивший сельскохозяйственные орудия и технику, а в годы Великой Отечественной — снаряды для реактивных установок «Катюша».

«Коммунар» на вобле

В парке Пушкина, возле Дворца культуры железнодорожников стоит на постаменте паровоз «Красный Коммунар», на который обожают забираться челябинские дети. И мало кто из них догадывается, что локомотив модели «Ес-350», произведенный в США в 1915 году, имеет богатую революционную историю.

Во время Гражданской войны локомотив использовали колчаковцы. В 1919 году, когда белогвардейцы отступали из Челябинска, они сжигали поезда, чтобы они не достались большевикам. Пострадал и «Ес-350», который уже собирались списывать на металлолом.

Но в феврале-марте 1920 года рабочие Челябинского паровозного депо решили отремонтировать паровоз и несколько товарных вагонов, чтобы отправить груз продовольствия в голодавшую в те годы Москву. Эту акцию приурочили к 50-летию Ленина.

1920 год. В честь завершения ремонта локомотива в депо провели митинг с участием 1000 человек Фото: Из архива МКУК «Централизованная библиотечная система» Челябинска

Паровоз отремонтировали за два месяца усилиями 158 человек, которые трудились после рабочей смены и за счет собственных средств. В честь завершения ремонта в депо провели митинг с участием 1000 человек. А утром 3 мая 1920 года в 30 вагонов эшелона погрузили 27 тысяч пудов пшеницы, ржи и муки, и состав отправился в Москву, прибыв в столицу за рекордные в то время четыре дня.

«В пути следования было очень трудно с топливом. На складах не было ни дров, ни угля, и в топку шли старые шпалы, заборы, ближайшие деревья — все, что могло гореть. На некоторых станциях были разрушены водокачки, и нам приходилось таскать воду ведрами в тендер локомотива. Еле доехали до Ульяновска. На складе нет ни грамма угля, нет и дров. Но горком партии разрешил взять с городских складов несколько тонн сухой воблы, сазана и леща. Заправившись этим „топливом“ (а сухая рыба хорошо горела), мы двинулись в Москву», — вспоминал позже кочегар Ф.Г. Блинов.

В столице посланцев южноуральских рабочих пригласили в Кремль, к Ленину. В качестве премии все получили билеты в Большой театр на оперу «Князь Игорь», чайный сервиз и телогрейку.

Позже паровоз «Коммунар» перевозил грузы на польский фронт. В годы индустриализации работал на Карагандинской железной дороге, доставляя уголь с шахт в индустриальные центры Урала. В годы Великой Отечественной трудился на Амурской железной дороге, где перевозил грузы для фронта. В 1951-м переведен на комбинат «Дальвостокуголь».

Произведенный в США в 1915 году «Коммунар» установлен на постамент в парке Пушкина в 1960 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В 1959 году железнодорожники Челябинска обратились в Министерство путей сообщения с просьбой передать им исторический паровоз «хлебного эшелона» на вечное хранение. Эту просьбу удовлетворили, и в 1960 году к 90-летию Ленина паровоз Ес-350 «Коммунар» установили на постамент у ДК ЖД, где находится и по сей день.

«На новый путь»

Памятный знак революционерам-железнодорожникам «На новый путь» установлен на перекрестке улиц Свободы и Российской в 1986 году по проекту скульптора Сергея Савочкина. Высота скульптуры, называемой в народе «стрелочник» или «диверсант» — 4,8 метра, постамента — 2 метра. Монумент установлен в память передового отряда железнодорожников, участвовавших в революции 1905-1907 годов, а также в октябре-ноябре 1917 года, в освобождении Челябинска от войск Колчака и белочехов и в восстановлении советской власти.

Рабочий одной рукой переводит путевую стрелку, а другой сжимает древко знамени Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Композиция отражает реальные события июля 1919 года, когда челябинский стрелочник Курмышкин при подходе к Челябинску частей Красной Армии пустил в разрез стрелок бронепоезд белых. Тем самым был закрыт выход со станции как на Курганскую, так и Екатеринбургскую линии.

Из-за этого крушения на путях образовалась пробка, что не позволило белым отправить в Сибирь ни один из железнодорожных составов, подготовленных к эвакуации.

Памятник представляет собой композицию из кованой меди с расположенной в центре фигурой обнаженного по пояс рабочего-железнодорожника. Рабочий изображен на пике эмоционального напряжения: одной рукой он переводит путевую стрелку, другой сжимает древко развевающегося знамени. Скульптура установлена на сером гранитном постаменте в виде усеченной пирамиды, стилизованной под железнодорожную насыпь. На плите главного фасада — название памятника. В 2017 году монумент реставрировали — заменили плитку и восстановили надпись на постаменте.

14-летний большевик

Улица Цвиллинга (бывшая Большая) названа в память о Самуиле Моисеевиче Цвиллинге, председателе Челябинского городского Совета рабочих и солдатских депутатов в 1917 году, председателе городского комитета РСДРП. Революционную деятельность Цвиллинг начал в 1905 году, когда в 14 лет вступил в РСДРП(б)) и сразу выделялся своими страстными речами. В 1907 году был арестован и приговорен к смертной казни, и только благодаря несовершеннолетнему возрасту смертную казнь заменили пятью годами тюрьмы в камере-одиночке.

Нынешний памятник Самуила Цвиллингу установили в 1964 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

А в марте 1917 года на митинге у кинотеатра «Луч» худощавый солдат в стоптанных сапогах Цвиллинг ярко и эмоционально рассказал о роли буржуазии и пролетариата в революции и призвал офицеров перейти на сторону народа. Его речь произвела фурор, и с этого момента и началась оглушительная политическая карьера Цвиллинга — он становится зампредседателя Челябинского Совета рабочих и крестьянских депутатов, а позже — председателем и возглавляет Челябинский городской комитет РСДРП(б).

2 апреля 1918 года, собрав в Челябинске отряд добровольцев-красногвардейцев, Цвиллинг выехал в Соль-Илецкий район, где находились отступающие войска атамана Оренбургского казачьего войска Дутова. У станицы Изобильной небольшой отряд во главе с Цвиллингом был окружен и уничтожен казаками. Вместе с бойцами в сражении погиб и Цвиллинг.

Памятная доска на доме на улице Цвиллинга, 20, где в 1917 году жил Цвиллинг Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

6 ноября 1957 года в сквере у кинотеатра им. Пушкина, на перекрестке улиц Цвиллинга и Тимирязева, по инициативе и на средства комсомольцев Железнодорожного (сейчас Советского) района был торжественно открыт памятник Самуилу Цвиллингу. Но тот бюст был сделан из гипса и начал быстро разрушаться. Поэтому в 1964 году установили новый бюст, который по предложению архитектора Евгения Александрова в Москве высекли из гранита. Разместили памятник ближе к кинотеатру.

Дом Елькиных

Улица Елькина (до 1920 года — Азиатская) названа в честь участника челябинского революционного движения, члена ВКП(б) Соломона Яковлевича Елькина. В доме № 24, построенном в 1885-1886 годах, жили революционеры братья Соломон и Абрам Елькины. Наибольшую известность получил Соломон Яковлевич Елькин (1888–1918), бывший в 1917-1918 годах членом городского комитета РСДРП(б), организатором и командиром отряда Красной гвардии, комиссаром по делам труда исполкома Челябинского Совета рабочих и солдатских депутатов.

Участвовал в боях с казачьими формированиями атамана Дутова на территории Троицкого и Верхнеуральского уездов Оренбургской губернии. Погиб 27 июня 1918 года, командуя отрядом в бою с чехословаками под Бузулуком.

В 1957 году на фасаде здания установлены две мемориальные доски с текстом: «Здесь жили: Елькин Соломон Яковлевич — профессиональный революционер. Активный деятель Челябинского Совета. Член городского комитета РСДРП(б). Командир красногвардейского отряда. Пал смертью храбрых в бою с белыми в 1918 г. Елькин Абрам Яковлевич — профессиональный революционер. В 1903-1906 гг. один из первых создателей и руководителей Челябинской организации РСДРП(б). Умер, скрываясь от царской охранки».

Мать подполья

Улица Сони Кривой названа в честь Софьи Авсеевны Кривой, участницы революционного движения, одной из руководителей большевистского подполья в период мятежа белочехов и режима Колчака. Родилась в семье купца в 1894 году в местечке Городок Витебской губернии, а с 1902 года жила в Челябинске — окончила приходскую школу, поступила в женскую гимназию. Занималась в кружке политического самообразования, выполняла подпольные задания, в том числе организовывала сбор денег среди учащейся молодежи в помощь политзаключенным.

На улице Сони Кривой установлена мемориальная доска в честь революционерки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

После Февральской революции занималась партийной работой в Троицке, затем в Челябинске участвовала в работе штаба по формированию отрядов Красной гвардии. После захвата города белочехами входила в состав подпольного горкома РКП(б), проводила агитацию среди солдат, отвечала за конспиративные и явочные квартиры. Соратники называли ее «матерью подпольной организации».

После ареста в Челябинске погибла в уфимской тюрьме в ночь с 17 на 18 мая 1919 года. На улице Сони Кривой есть мемориальная табличка с надписью: «Улица названа в честь одной из организаторов Челябинского Большевистского подполья в 1918-1919 годах Софьи Алексеевны Кривой».

Уроки истории

В Челябинске есть еще несколько улиц названных в честь революционных деятелей — одного из лидеров челябинских большевиков Евдокима Васенко, одного из организаторов Социалистического союза рабочей молодежи в Челябинске Константина Монакова, чешского анархиста и писателя Ярослава Гашека, который в Челябинске в 1919 году, воевал за красных.

После краха СССР в 1991 году в Челябинске был разработан проект переименования улиц из названий советского времени в старые, дореволюционные.