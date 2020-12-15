В Тюмени начался резкий рост цен на продукты

За год сахар в России подорожал на 72% Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

После информации о том, что цены на продукты первой необходимости будут заморожены, в тюменских магазинах резко выросла стоимость этих товаров. Об этом URA.RU сообщили горожане. По их словам, в некоторых торговых точках сахар и масло стали стоить дороже на 20—30%.

«Я пошла в продуктовый магазин, который находится возле моего дома. Не сетевой, а обычный, частный ларек. Хотела взять, в том числе, масло и сахар. Но заметила, что цена на них заметно увеличилась. Например, подсолнечное масло за пару дней до этого продавали за 100 рублей. А теперь ценник — 120», — пояснила URA.RU одна из собеседниц на условиях анонимности.

Другой собеседник агентства также сообщил о том, что продукты в небольших магазинах заметно подорожали. «Я раньше брал килограмм сахара за 33 рубля, а сейчас в том же магазине он стоит 40 рублей. Покупать не стал, дошел до сетевого супермаркета, взял по привычной стоимости. Там цена не поменялась», — сообщил агентству тюменец.

В УФАС по Тюменской области направлен запрос. Ранее президент РФ Владимир Путин назвал недопустимым рост стоимости макарон, сахара и муки. Агентство писало о том, что власти будут регулировать цены на отечественные продукты, которые сильно подорожали. С конца декабря прошлого года стоимость сахара увеличилась на 72,7%, подсолнечного масла — на 25,9%, яиц — на 4,9%.