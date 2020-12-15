В ФАС рассказали, как будут бороться с ростом цен на продукты

ФАС готовится к внеплановым проверкам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Заморозка цен на продукты в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала все документы, связанные с работой по снижению цен. Сотрудники ведомства обрабатывают обращения россиян и готовятся к проведению внеплановых проверок. Информация об этом появилась на сайте ФАС.

«Подготовлен план мероприятий на случай неисполнения или задержки исполнения решений по снижению цен, в том числе проведение внеплановых проверок и возбуждение дел о нарушении законодательства», — говорится в сообщении.

Кроме этого, ведомство обеспечило взаимодействие с прокуратурой РФ для совместного выявления и пресечения нарушений. В ФАС уточнили, что принимаемые меры будут носить постоянный и продолжительный характер.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал недопустимым рост стоимости макарон, сахара и муки. Российский лидер потребовал решить этот вопрос. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что рост цен на важные продукты произошел из-за сбоя в работе ФАС, Минпромторга, Минсельхоза и вице-премьеров. В Кремле пообещали, что власти РФ будут регулировать стоимость отечественных продуктов. Глава Минэкономразвития Максим Решетников выступил с предложением дать правительству РФ право устанавливать лимит на повышение цен на социально значимые товары. В случае принятия закона правительство сможет в три раза ограничить рост — планка колебаний цен изменится с 30% на 10%.