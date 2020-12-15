Вице-мэр из ХМАО уволилась из-за скандала с конфликтом интересов

Людмила Зеленская проработала в администрации Лянтора 26 лет (архивное фото) Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Причиной увольнения из администрации Лянтора (Сургутский район ХМАО) заместителя мэра Людмилы Зеленской стал конфликт интересов. Дочь чиновницы Юлия Зеленская работает директором «КСК Юбилейный» и в какой-то момент оказалась в прямом подчинении матери. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Когда Зеленская исполняла обязанности мэра (например, во время отпуска главы Лянтора Сергея Махини), ее дочь оказывалась у нее в прямом подчинении, что является конфликтом интересов. Когда это вскрылось и начались разбирательства, Зеленская-старшая решила пожертвовать своей карьерой и ушла со своего поста», — рассказал инсайдер. Он также добавил, что интерес к этой теме со стороны надзорных органов не угасает.

Глава Лянтора Сергей Махиня в разговоре с URA.RU опроверг информацию, что его заместитель ушла из-за конфликта интересов. «Людмила Валерьевна просто решила выйти на заслуженный отдых. У нас было две проверки прокуратуры, которые касались истории с конфликтом интересов. Но никаких представлений я не получал», — заявил Махиня.

Ранее URA.RU сообщало, что главу Лянтора начали упрекать за то, что на его служебной машине ездит жена. Сам Махиня утверждал, что просто иногда ее подвозит, когда им по пути.