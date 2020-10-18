Глава Лянтора Сергей Махиня говорит, что подбирает жену, если только ему по пути Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Главу Лянтора (Сургутский район) Сергея Махиню обвинили в том, что он использует служебный автомобиль для перевозки жены. Видео было опубликовано в социальных сетях.

На записи видно, что жена мэра садится в Toyota Camry, которая является служебной машиной самого Махини, возле проходной НГДУ «Лянтор нефть», после чего водитель отвозит ее домой. Автор ролика утверждает, что глава Лянтора «организовал регулярные поездки своей супруги Махиня Елены от места жительства в утреннее, обеденное и вечернее время до её работы УТТ „НГДУ ЛН“ на промзоне Лянтора и обратно».

Сам мэр Лянтора в разговоре с журналистом агентства заявил, что иногда его жена оказывается в качестве пассажира в служебной машине, но лишь при определенных обстоятельствах. «Если я буду в промзоне по каким-то делам в тот момент, когда она выходит с работы, то конечно я ее подберу. Но она оказывается в моей машине только, если я сам в этот момент там нахожусь. А, вообще, ее чаще с работы и на работу возят дочери», — прокомментировал Махиня.

Ранее URA.RU сообщало о непростых взаимоотношениях главы Лянтора с городской оппозицией. Махиня даже обращался к главе Чечни Рамзану Кадырову, чтобы тот вмешался в конфликт с местным предпринимателем Исой Абдулвахибовым.