Массовых акций протеста ждут в крупнейших городах РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Зарубежные политические силы совместно с российской несистемной оппозицией уже начали кампанию по дискредитации выборов в Госдуму РФ 2021 года для организации массовых протестов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ). Члены НОМ подготовили доклад, в котором помесячно расписали план информационных атак.

По словам авторов доклада, новинкой предстоящей кампании является заблаговременное заявление о нелегитимности выборов и призыв к их непризнанию на международной арене. «Не успел завершиться единый день голосования (13 сентября — прим. ред.), как внимание ряда политиков и экспертов переключилось на предстоящий электоральный цикл — в социальных сетях началась массированная атака, имеющая цель поставить под сомнение легитимность парламентских выборов», — рассказал председатель НОМ Александр Брод. По его словам, в России будет готовятся массовые беспорядки по типу белорусских.

Эксперт раскрыл план предстоящей протестной кампании. По его данным, в декабре 2020 года начнется поток сообщений об административном ресурсе, подготовке фальсификаций, утвержденных планах показателей. «В январе—феврале не исключена дискредитация новых форм голосования, возможность массовых фальсификаций. В марте—мае возобновится тактика морального террора организаторов выборов — ЦИК России», — считает Брод.

В апреле—мае, по данным председателя НОМ, информационная атака сконцентрируется вокруг партии власти, в июне акцент будет сделан на отсутствии политической конкуренции, в июле — на завышенном муниципальном фильтре и начале отказов в регистрации. «В августе выйдет на первый план якобы имеющий место „зажим“ оппонентов, создание искусственных механизмов для продвижения кандидатов от партии власти. Также в августе возможна волна уличных протестов в связи с отказами по кандидатам, с призывами к научному сообществу», — рассказал он.

«19 сентября (единый день голосования в 2021 году) будет проведена массированная информационная атака с трансляцией в СМИ о фейковых нарушениях. На подкрепление ощущения „украденной победы“ будет нацелен параллельный подсчет голосов на специальных цифровых платформах. Главная ставка — на крупные города, где есть шанс привлечь нелояльных жителей (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и другие)», — дал прогноз Брод.

Накануне «Известия» опубликовали данные доклада профессора МГУ Андрея Манойло, который связал протесты в Беларуси в 2020 году с аналогичными кампаниями в Венесуэле, Боливии и Гонконге. «Сейчас в России начинает разворачиваться то же самое. Навальный и не он один говорят о том, что думские выборы 2021 года по определению легитимными не будут, не объясняя почему. Этот прием очень опасен», — приводит издание слова ученого.