Путин прокомментировал скандал с интимным видео Дзюбы

Скандал будет Дзюбе хорошим уроком, сказал Владимир Путин Фото: Владимир Андреев, URA.RU

Президент России Владимир Путин не смотрел скандальное видео с нападающим футбольной команды «Зенит» Артемом Дзюбой. Об этом на пресс-конференции, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 1», рассказал сам президент.

«Для него это хороший урок. Я не смотрел видео с Дзюбой. А вы смотрели?» — спросил он у журналистки телеканала «Матч ТВ» Ольги Богословской, задавшей вопрос про футболиста. Президент отметил, что подобная ситуация не должна отражаться на профессиональной деятельности.

В ноябре после скандала с интимным видео, которое попало в интернет, нападающего Артема Дзюбу не взяли на ноябрьские матчи национальной команды. Такое решение принял главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.

«Созвонились со Станиславом Саламовичем, обсудили нашу ситуацию и последние игры сборной. Он меня вдобавок ко всему еще и пожурил по-отечески. Да и сам все понимаю», — комментирует эту ситуацию сам Дзюба. Его слова приводит RNS .