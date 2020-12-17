17 декабря 2020

Мясников оценил перспективу возглавить Роспотребнадзор

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Мясников. Москва
Александр Мясников прокомментировал слухи о том, что он мог бы возглавить Роспотребнадзор Фото: Dmitry Rozhkov / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

Доктору и телеведущему Александру Мясникову не поступало предложение сменить Анну Попову на посту главы Роспотребнадзора, он пойдет на это «только по приговору народного суда». Об этом доктор рассказал корреспонденту URA.RU, комментируя слухи о том, что он мог бы занять пост руководителя санитарного ведомства.

В четверг президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил о необходимости реформирования санитарно-эпидемиологической службы страны. Позже telegram-канал «Незыгарь» сообщил, что эксперты [их имена не раскрываются] якобы уже называют имена возможных сменщиков Поповой. Среди них — замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина, президент национального проекта «Здоровье нации» Дмитрий Еделев и Александр Мясников.

«Нет, [предложений] не поступало. Только по приговору народного суда! Это только так кажется, что займёшь должность и можешь все сделать правильно. На самом деле это долгий процесс перестройки системы. И практически всегда взгляд снизу кардинально меняется, как только ты попадаешь наверх. Солдату хочется меньше копать и бегать, но больше спать и есть. Офицер уже думает диаметрально противоположно», — сказал врач в беседе с URA.RU.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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