Прокуратура требует запретить песню Моргенштерна «Я съел деда» Фото: скрин снимка Моргенштерна в Instagram

Рэпер Алишер Моргенштерн ответил на требование прокуратуры запретить его песню «Я съел деда». Свое мнение музыкант выразил в сториз в своем Instagram.

Прокуратура подала административный иск в Колпинский районный суд Санкт-Петербурга с требованием запретить в России песню «Я съел деда», которую исполняет Моргенштерн. Об этом сообщила пресс-служба судов города в Telegram. Для вынесения решения суд должен будет прослушать песню рэпера прямо на заседании.

Моргенштерн в сториз выставил скрин заголовка одной из статей об инциденте. Скрин он подписал фразой: «Где-то в России».

Ранее Моргенштерн выпустил видео о том, как снимался нашумевший клип за 10 миллионов рублей. А его фанаты поругались из-за старых фото рэпера.

Фото: Instagram Алишера Моргенштерна