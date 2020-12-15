Фанаты рэпера Алишера Моргенштерна поругались из-за того, что по-разному оценивают старые фото кумира. Соответствующие реакции опубликовали пользователи «ВКонтакте».
«А такого Моргенштерна вы помните? Действительно, романтик Алишер!», — говорится в сообществе «ВКонтакте» «Еж — о блогерах и селебах». К записи прикреплены старые фото Моргенштерна, на которых он запечатлен с котом и плюшевым медведем.
Пользователи неоднозначно оценили фото. Одни написали, что им ближе старый стиль Моргенштерна, а другие возмутились его внешности.
Некоторые уверены, что Моргенштерн изменился в худшую сторону.
Другие считают, что рэпер изменил имидж, и раньше было лучше.
Пользователь Рина Чебупелева ответила тем, кто критикует внешность Моргенштерна. Она считает, что имидж рэпера оправдан.
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