Пользователи «ВКонтакте» считают, что внешность Алишера Моргенштерна зависит от его имиджа Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Фанаты рэпера Алишера Моргенштерна поругались из-за того, что по-разному оценивают старые фото кумира. Соответствующие реакции опубликовали пользователи «ВКонтакте».

«А такого Моргенштерна вы помните? Действительно, романтик Алишер!», — говорится в сообществе «ВКонтакте» «Еж — о блогерах и селебах». К записи прикреплены старые фото Моргенштерна, на которых он запечатлен с котом и плюшевым медведем.

Пользователи неоднозначно оценили фото. Одни написали, что им ближе старый стиль Моргенштерна, а другие возмутились его внешности.

Некоторые уверены, что Моргенштерн изменился в худшую сторону.

Фото: сообщество «ВКонтакте» «Еж — о блогерах и селебах»

Другие считают, что рэпер изменил имидж, и раньше было лучше.

Фото: сообщество «ВКонтакте» «Еж — о блогерах и селебах»

Пользователь Рина Чебупелева ответила тем, кто критикует внешность Моргенштерна. Она считает, что имидж рэпера оправдан.

Фото: сообщество «ВКонтакте» «Еж — о блогерах и селебах»

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Фото: сообщество «ВКонтакте» «Еж — о блогерах и селебах»

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Фото: сообщество «ВКонтакте» «Еж — о блогерах и селебах»