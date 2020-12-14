Моргенштерн показал, как снимался клип за 10 миллионов

Клип был снят на Iphone в обычном отделении банка Фото: Instagram Алишера Моргенштерна

Алишер Моргенштерн выпустил видео о том, как снимался нашумевший клип за 10 миллионов рублей. Ролик вышел на YouTube-канале рэпера.

«Я до 7 утра не мог уснуть и был уверен, что отменю все съемки и улечу на Бали без телефона. Я был уверен в этом. Потом поспал и такой ну… (нецензурное), сниму клип», — поделился рэпер в новом видео.

Клип был снят на Iphone саунд-продюсером артиста Славой Марлоу в одном из банков, где помимо съемочной группы были и обычные посетители. Сценарий клипа придумывался в процессе съемок.

В новом видео Слава рассказал, что сначала был уверен, что Алишер все выдумал. Он не сразу поверил, что необходимо на обычный смартфон снять клип, за который готовы заплатить 10 миллионов.

В клипе практически нет текста. Единственная фраза в песне: «Это клип за десять лямов». По сюжету Моргенштерн приходит в Альфа-банк, где ему дают чемодан с деньгами и предлагают сделать «лучший клип для лучшего банка страны». После чего рэпер вместе с девушками начинает танцевать. Монтажом клипа Моргенштерн занимался в гостинице Екатеринбурга, куда приехал, чтобы выступить на корпоративе в крупной компании.