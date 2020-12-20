Шнуров ответил на критику своего вопроса Путину

Шнуров не стесняется своего вопроса на пресс-конференции Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский музыкант, политик и начинающий журналист RTVI Сергей Шнуров ответил всем, кто критиковал его вопрос президенту России Владимиру Путину. Артист посвятил хейтерам целое стихотворение в своем instagram-аккаунте.

«Кто теперь самый главный моральный урод? Занимаю свой пост я учтиво, не ноя. Не дождутся они покаянный вой мой. К этой роли привычку имею давно я», — написал Шнуров.

Артист иронизирует, что и коллегам, и народу он «сделал х**** (очень плохо)» своим вопросом. Шнуров также заявляет, что после случившегося на пресс-конференции у Путина он возглавил движение «Х***** (очень плохие) люди». Однако в этом движении из всей страны состоит только сам музыкант.

17 декабря Шнуров спросил у Путина, как обходиться без мата, описывая сегодняшнюю жизнь. Президент объяснил музыканту, что это возможно. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков защитил Шнурова после его вопроса, напоминает деловое издание «Взгляд». Сам артист считает, что на пресс-конференции у него все получилось хорошо, уточняет « Царьград ».