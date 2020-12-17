Сергей Шнуров спросил у Владимира Путина, как обходиться без ненормативной лексики Фото: Владимир Андреев, URA.RU

Русский язык очень богат и многогранен, поэтому позволяет обойтись без использования мата. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос музыканта, лидера группы «Ленинград» и начинающего политика Сергея Шнурова.

«Вопрос лично от меня. Как описывать сегодняшнюю жизнь без применения ненормативной лексики?» — спросил Шнуров, представляющий на пресс-конференции президента телеканал RTVI.

Путин посоветовал музыканту обратиться к советской киноклассике. «Пересмотрите классические советские фильмы, можно сказать слово „редиска“, а не использовать ненормативную лексику», — отметил президент. По-видимому, глава государства имел в виду фильм «Джентльмены удачи», где героя Евгения Леонова, директора детсада, учили воровской «фене».

Путин также поблагодарил Шнурова за то, что тот, задавая вопрос, воздержался от мата. «Спасибо, что не использовали его сейчас. Русский язык достаточно богат, чтобы легко и ясно выражать свои мысли», — заключил Путин.

Большая пресс-конференция Владимира Путина началась 17 декабря в 12:00 по московскому времени. В нее включили элементы традиционной «Прямой линии» главы государства, отмененной летом из-за пандемии коронавируса. URA.RU ведет онлайн-трансляцию мероприятия.