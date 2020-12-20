На Курганскую область надвигаются снегопад и метель

Курганских водителей призвали воздержаться от дальних поездок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Управление ГИБДД по Курганской области обратилось к водителям с просьбой воздержаться от поездок на дальние расстояния. Это вызвано снегопадом и метелями, которые прогнозируются в регионе.

«Ветер, осадки в виде снега и метель на дорогах оказывают существенное влияние на безопасность дорожного движения. Госавтоинспекция обращается к зауральцам, осуществляющим движение либо планирующим выезд за пределы населенных пунктов, с призывом воздержаться от поездок», — говорится в обращении, опубликованном в группе областного управления ГИБДД в соцсети «ВКонтакте».

В ведомстве подчеркивают, что в непогоду будет ограничена видимость, что может привести к типичным ошибкам: неправильно выбранной скорости, несоблюдению дистанции и интервалов. Коэффициент сцепления шин с дорогой во время снегопада уменьшается в несколько раз. Все это увеличивает вероятность аварий. Сильный боковой ветер также опасен для участников движения.

По возможности воздержаться от передвижений просят и пешеходов. «Нередки случаи, когда зауральцы отправляются пешим образом в другие населенные пункты», — подчеркивают в ГИБДД.

По данным Курганского ЦГМС, 21 декабря в регионе ожидается небольшой снег и ветер 5-10 м/с. Прогноз погоды на последующие дни на момент публикации отсутствовал. По данным сервисов «Яндекс.Погода» и Gismeteo, небольшой снег в ближайшие дни сохранится.