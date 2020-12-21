21 декабря 2020

МИД РФ объявил о снижении доверия к ОЗХО из-за дела Навального

© Служба новостей «URA.RU»
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Москва во время объявленного режима самоизоляции. Москва, министерство иностранных дел рф, мид, садовое кольцо
МИД России высказал недовольство по ситуации с Алексеем Навальным Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Болезнь Алексея Навального

Россия так и не получила четкого ответа от Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) по ситуации вокруг блогера Алексея Навального. На этом фоне доверия к ведомству становится все меньше. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел России.

«Обращаясь за содействием к ОЗХО <…>, мы рассчитывали на совсем иную реакцию. Должного отклика не получили. Организация оказалась вновь „в заложниках“ у тех, кто упорно стремится использовать ее в своих геополитических интересах. В результате доверия у нас к ОЗХО все меньше», — приводит «Интерфакс» сообщение МИДа.

Там напомнили, что 1 октября внешнеполитическое ведомство направило запрос гендиректору Технического секретариата ОЗХО Ф.Ариасу на оказание российской стороне содействия. За два с половиной месяца ответа так и не поступило. Предлогом, как отмечается, стало отсутствие согласия властей Германии на «полноформатное взаимодействие экспертов» с российскими специалистами для прояснения обстоятельств «декларированного Берлином „отравления“ блогера».

Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. После экстренной посадки самолета его доставили в одну из омских больниц, а позже перевезли в немецкую клинику. В правительстве Германии заявили, что в его организме якобы были обнаружены следы яда из группы «Новичок». Из-за этого, напоминает RT, Евросоюз ввел санкции против России.

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