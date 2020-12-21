Студентов обяжут сдавать экзамен на профпригодность

Студентам нужно будет доказать, что они на практике умеют применять полученные знания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России запускается проект по профэкзамену для студентов вузов. После обучения они должны будут подтвердить свою профпригодность для работодателя, рассказал генеральный директор Национального агентства развития квалификаций (АНО НАРК) Александр Лейбович.

Лейбович в разговоре с «Российской газетой» отметил, что ранее на подготовку специалиста уходило восемь лет: пять в вузе и еще три на предприятии, но в современных экономических условиях на дообучение у работодателя нет ни денег, ни времени. «[Вузы должны] учебный процесс выстроить так, чтобы ребята могли получать знания блоками и имели возможность подтвердить их профэкзаменом, к примеру, на втором или третьем курсе», — отмечает специалист.

В первую очередь, по словам специалисты, экзамену должны быть подвергнуты студенты, которые изучают финансы, агропром, госслужбу, строительство, ЖКХ, образование и так далее. «В целом профэкзамены актуальны примерно для половины всего рынка труда.Свидетельство о квалификации, которое выпускник или студент получает в итоге, повышает устойчивость молодого специалиста на рынке труда и в жизни в целом. Без профэкзамена те навыки, которыми вы обладаете, — лишь в вашем воображении или в резюме, которое вы сами написали. Для рынка сегодня этого недостаточно», — отмечает Лейбович.

НАРК, Минобрнауки РФ и Рособрнадзор планируют запустить пилотный проект в вузах по профэкзамену. В пресс-службе Минобрнауки отметили, что для проведения экзамена можно использовать Реестр сведений о проведении независимой оценки квалификации, созданный Минтрудом России.